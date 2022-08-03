Кулеба подписал представление о назначении Венедиктовой послом в Швейцарии

"Да, я подписал представление на назначение госпожи Венедиктовой послом в Швейцарии", – сказал он.
По мнению Кулебы, Венедиктова владеет необходимыми компетенциями.
"Президент постоянно присматривается к кандидатам в приоритетные для него страны. Мы все – [глава Офиса президента] Андрей Ермак, я, [заместитель Ермака] Андрей Сибига – постоянно находимся в поиске людей. Другое дело, что из 10 вариантов пройдет один, потому что процесс отбора очень кропотлив. Но это абсолютно нормально, когда мы заводим в систему людей снаружи, но обязательно с компетенциями, позволяющими им эффективно выполнять функции посла. Я считаю, что у Венедиктовой эти компетенции есть. Ее работа с международными партнерами в последние месяцы показала, что она может себя проявить на международном треке", – сказал министр.
Он сообщил, что идея назначить Венедиктову послом появилась "в кругу нескольких людей".
"Сидели, обсуждали – и была найдена такая опция. После ухода с должности генпрокурора, насколько мне известно, она уехала из Киева в Харьков, а в четверг мы с ней увидимся", – сказал Кулеба.
27 декабря 2019 года президент назначил тогдашнего нардепа от "Слуги народа" Венедиктову врио директора Государственного бюро расследований. 17 марта 2020 года Верховная Рада одобрила назначение Венедиктовой на должность генпрокурора.
17 июля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей генпрокурора Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя свое решение, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". Зеленский добавил, что среди работников прокуратуры и СБУ выявили и продолжают выявлять предателей.
Верховная Рада на пленарном заседании 19 июля поддержала представление президента об увольнении Венедиктовой с должности генпрокурора. В тот же день Зеленский подписал соответствующий указ. СМИ сообщали, что она может быть назначена послом в Швейцарии.