Кулеба подписал представление о назначении Венедиктовой послом в Швейцарии

"Да, я подписал представление на назначение госпожи Венедиктовой послом в Швейцарии", – сказал он.

По мнению Кулебы, Венедиктова владеет необходимыми компетенциями.

"Президент постоянно присматривается к кандидатам в приоритетные для него страны. Мы все – [глава Офиса президента] Андрей Ермак, я, [заместитель Ермака] Андрей Сибига – постоянно находимся в поиске людей. Другое дело, что из 10 вариантов пройдет один, потому что процесс отбора очень кропотлив. Но это абсолютно нормально, когда мы заводим в систему людей снаружи, но обязательно с компетенциями, позволяющими им эффективно выполнять функции посла. Я считаю, что у Венедиктовой эти компетенции есть. Ее работа с международными партнерами в последние месяцы показала, что она может себя проявить на международном треке", – сказал министр.

Он сообщил, что идея назначить Венедиктову послом появилась "в кругу нескольких людей".

"Сидели, обсуждали – и была найдена такая опция. После ухода с должности генпрокурора, насколько мне известно, она уехала из Киева в Харьков, а в четверг мы с ней увидимся", – сказал Кулеба.