Корбан задал Данилову вопрос про "предателей" и предложил помощь в поиске людей с двойным гражданством в окружении секретаря СНБО

Корбан отметил, что на запрещенных СБУ пророссийских телеграм-каналах начали "разгонять" якобы его "израильский паспорт".

"Если на основании вбросов российской подделки меня лишили гражданства, то хотел бы получить по этому поводу официальное разъяснение украинской государственной миграционной службы", – заявил бизнесмен.

Корбан подчеркнул, что, по его мнению, официальное основание для лишения гражданства по-прежнему отсутствует.

Он также прокомментировал призыв Данилова к украинским политикам – обладателям второго гражданства о публичном признании этого факта.

"Уважаемый, Алексей Мячеславович, поясните, пожалуйста, обществу кого вы имели ввиду под "политиками" и "предателями"? Считаете ли Вы предателями миллионы наших сограждан имеющих гражданство Польши/Венгрии/Румынии/Израиля/ Канады?", – задался вопросом бизнесмен.

Корбан поинтересовался, считает ли Данилов логичным освободить всех обладателей двойного гражданства от воинской обязанности и принудительно выдворить из страны.

"Если это не так, и Вы имели ввиду представителей нашего политического истеблишмента, то тогда готовы ли Вы сотрудничать со мной публично в этом вопросе? Обещаю Вам, что я могу приложить максимальные усилия для того, чтобы выявить максимально большое количество людей, имеющих второй паспорт, причем даже в Вашем окружении", – написал Корбан.

Данилов 28 июля заявил, что "человек, который занимается политикой" в Украине, должен, по его мнению, публично сообщать о наличии у него другого гражданства, кроме украинского. Секретарь СНБО пообещал "и дальше упорно очищать страну от агентов влияния РФ, предателей и коллаборантов".