Корбан задал Данилову вопрос про "предателей" и предложил помощь в поиске людей с двойным гражданством в окружении секретаря СНБО

Корбан отметил, что на запрещенных СБУ пророссийских телеграм-каналах начали "разгонять" якобы его "израильский паспорт".
"Если на основании вбросов российской подделки меня лишили гражданства, то хотел бы получить по этому поводу официальное разъяснение украинской государственной миграционной службы", – заявил бизнесмен.
Корбан подчеркнул, что, по его мнению, официальное основание для лишения гражданства по-прежнему отсутствует.
Он также прокомментировал призыв Данилова к украинским политикам – обладателям второго гражданства о публичном признании этого факта.
"Уважаемый, Алексей Мячеславович, поясните, пожалуйста, обществу кого вы имели ввиду под "политиками" и "предателями"? Считаете ли Вы предателями миллионы наших сограждан имеющих гражданство Польши/Венгрии/Румынии/Израиля/ Канады?", – задался вопросом бизнесмен.
Корбан поинтересовался, считает ли Данилов логичным освободить всех обладателей двойного гражданства от воинской обязанности и принудительно выдворить из страны.
"Если это не так, и Вы имели ввиду представителей нашего политического истеблишмента, то тогда готовы ли Вы сотрудничать со мной публично в этом вопросе? Обещаю Вам, что я могу приложить максимальные усилия для того, чтобы выявить максимально большое количество людей, имеющих второй паспорт, причем даже в Вашем окружении", – написал Корбан.
Данилов 28 июля заявил, что "человек, который занимается политикой" в Украине, должен, по его мнению, публично сообщать о наличии у него другого гражданства, кроме украинского. Секретарь СНБО пообещал "и дальше упорно очищать страну от агентов влияния РФ, предателей и коллаборантов".
Информацию о предполагаемом лишении гражданства главы штаба теробороны Днепра, бизнесмена Геннадия Корбана, а также украинского бизнесмена Игоря Коломойского и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича 20 июля опубликовали СМИ.
Позднее скан указа президента без подписи опубликовали нардеп от "Батьківщини" Сергей Власенко и советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.
22 июля Корбан сообщил, что попытался вернуться в Украину, однако сотрудники Госпогранслужбы отказали ему во въезде в страну и отобрали украинский паспорт. В акте изъятия говорилось, что документ недействителен согласно поручению миграционной службы от 20 июля. Бизнесмен обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому для решения этой проблемы.
26 июля Корбан сообщил, что вернулся в Польшу, но попытается снова въехать в Украину. По словам бизнесмена, относительно принятого решения о прекращении гражданства ему "никто ничего не объясняет".
28 июля Зеленский фактически признал, что Корбан был лишен гражданства. Отвечая на вопрос о ситуации с бизнесменом из Днепра, президент не стал отрицать, что украинское гражданство Корбана прекращено, и отметил, что "мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем его, и это происходит в рамках действующего законодательства".