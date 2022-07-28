Данилов призвал политиков добровольно признаваться в наличии второго гражданства

Данилов: Мы будем и дальше упорно очищать страну Фото: Oleksiy Danilov / Twitter

Он считает, что украинские политики должны самостоятельно сообщать о том, что у них есть паспорт другой страны.

Данилов подчеркнул, что о наличии другого гражданства им необходимо объявлять публично.

"Человек, который занимается политикой, должен публично сообщить о наличии у него другого гражданства, кроме украинского. Мы будем и дальше упорно очищать страну от агентов влияния РФ, предателей и коллаборантов", – написал секретарь СНБО.

* A person engaged in politics must publicly announce that he has a citizenship other than Ukrainian.



* We will continue to persistently cleanse the country of russian influence agents, traitors and collaborators. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 27, 2022