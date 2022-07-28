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ПОЛИТИКА

Данилов призвал политиков добровольно признаваться в наличии второго гражданства

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Данилов: Мы будем и дальше упорно очищать страну
Данилов: Мы будем и дальше упорно очищать страну
Фото: Oleksiy Danilov / Twitter

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что власть продолжит выявлять агентов влияния России в украинской политике, он написал об этом в Twitter.

Он считает, что украинские политики должны самостоятельно сообщать о том, что у них есть паспорт другой страны.

Данилов подчеркнул, что о наличии другого гражданства им необходимо объявлять публично.

"Человек, который занимается политикой, должен публично сообщить о наличии у него другого гражданства, кроме украинского. Мы будем и дальше упорно очищать страну от агентов влияния РФ, предателей и коллаборантов", – написал секретарь СНБО.

Контекст:

Согласно ст. 4 Конституции Украины, двойное гражданство в Украине запрещено.

13 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства. Он предусматривал, в частности, освобождение военнослужащих-контрактников и преследуемых на родине россиян от обязанности отказываться от иностранного гражданства при приобретении гражданства Украины. Кроме того, проект закона предлагал расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, украинцам необходима возможность иметь двойное гражданство с другими странами, за исключением России.

В конце января 2021 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4640 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового обеспечения наличия иностранного гражданства (подданства) у граждан Украины".

26 февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил Кабинету Министров, Центральной избирательной комиссии и Службе безопасности Украины в двухмесячный срок проанализировать украинское законодательство по вопросам двойного (множественного) гражданства. СНБО в частности предложил легализовать двойное гражданство в Украине, запретив при этом лицам, имеющим паспорта иностранных государств, претендовать на государственные должности и баллотироваться в депутаты.

4 марта 2021 года Зеленский ввел решение СНБО в действие.

Теги: Россия, Украина, СНБО, гражданство, Алексей Данилов
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