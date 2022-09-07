Венгрия угрожает заблокировать продление санкций ЕС против российских олигархов, если из списка не уберут Усманова, Авена и Рашникова – СМИ

Усманов после вторжения России в Украину попал в санкционный список ЕВ в числе первых Фото: EPA

Речь, по данным источников "Радио Свобода", не уполномоченных говорить под запись, идет о российских бизнесменах Алишере Усманове, Петре Авене и Викторе Рашникове.

Будапешт также просит сделать исключение для гуманитарных организаций, чтобы они могли вести дела с некоторыми российскими банками, которые в настоящее время находятся под санкциями.

По информации издания, в Брюсселе предполагают, что такими требованиями Будапешт хочет заставить ЕС одобрить выделение средств Венгрии, которое было приостановлено из-за ослабления демократии в стране.

Вопрос продления санкций будет обсуждаться 7 сентября, крайний срок – 15 сентября, отмечает "Радио Свобода". Список на данный момент состоит из 1217 физических лиц и 108 организаций.

Усманов и Авен были добавлены в санкционный список в феврале, Рашников в марте. Санкции против Усманова привели к конфискации 156-метровой яхты стоимостью $600 млн, связанной с олигархом. Усманов, Авен и еще несколько российских бизнесменов, включая Романа Абрамовича, пытаются обжаловать ограничительные меры ЕС в Европейском суде.

Рашников был добавлен в список в марте, и Брюссель назвал его "ведущим российским олигархом, который является владельцем и председателем совета директоров компании "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК).

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Будапешт осудил российскую агрессию и присоединился к европейским санкциям, однако блокирует некоторые санкционные инициативы и военную поддержку Украины. Так, Венгрия долгое время не разрешала поставки оружия Украине через свою территорию, также страна блокировала шестой санкционный пакет ЕС против России и в итоге добилась смягчения условий нефтяного эмбарго, а также исключения из санкционного списка главы РПЦ патриарха Кирилла.