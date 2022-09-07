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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Венгрия угрожает заблокировать продление санкций ЕС против российских олигархов, если из списка не уберут Усманова, Авена и Рашникова – СМИ

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Усманов после вторжения России в Украину попал в санкционный список ЕВ в числе первых
Усманов после вторжения России в Украину попал в санкционный список ЕВ в числе первых
Фото: EPA

Венгрия хочет исключить трех российских олигархов из списка визовых ограничений и замораживания активов перед следующим продлением европейских санкций еще на полгода. В противном случае Будапешт угрожает заблокировать продление некоторых частей санкционного пакета. Об этом 6 сентября сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на дипломатические источники.

Речь, по данным источников "Радио Свобода", не уполномоченных говорить под запись, идет о российских бизнесменах Алишере Усманове, Петре Авене и Викторе Рашникове.

Будапешт также просит сделать исключение для гуманитарных организаций, чтобы они могли вести дела с некоторыми российскими банками, которые в настоящее время находятся под санкциями.

По информации издания, в Брюсселе предполагают, что такими требованиями Будапешт хочет заставить ЕС одобрить выделение средств Венгрии, которое было приостановлено из-за ослабления демократии в стране.

Вопрос продления санкций будет обсуждаться 7 сентября, крайний срок – 15 сентября, отмечает "Радио Свобода". Список на данный момент состоит из 1217 физических лиц и 108 организаций.

Усманов и Авен были добавлены в санкционный список в феврале, Рашников в марте. Санкции против Усманова привели к конфискации 156-метровой яхты стоимостью $600 млн, связанной с олигархом. Усманов, Авен и еще несколько российских бизнесменов, включая Романа Абрамовича, пытаются обжаловать ограничительные меры ЕС в Европейском суде.

Рашников был добавлен в список в марте, и Брюссель назвал его "ведущим российским олигархом, который является владельцем и председателем совета директоров компании "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК).

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Будапешт осудил российскую агрессию и присоединился к европейским санкциям, однако блокирует некоторые санкционные инициативы и военную поддержку Украины. Так, Венгрия долгое время не разрешала поставки оружия Украине через свою территорию, также страна блокировала шестой санкционный пакет ЕС против России и в итоге добилась смягчения условий нефтяного эмбарго, а также исключения из санкционного списка главы РПЦ патриарха Кирилла.

23 августа Венгрия выступила против новых энергетических санкций против РФ и визовых ограничений для россиян.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, ЕС ввел против РФ семь пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков. Ограничения коснулись значительного числа секторов российской экономики. Эффективность санкций повышается за счет того, что еще более 40 стран приняли такие же или аналогичные меры.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что следующий санкционный пакет ожидается осенью.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, санкции против России "должны нарастать, как ком снега", чтобы снести ее террористический потенциал.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

По данным на 20 июня, в Евросоюзе заморозили активов российских олигархов на более €12,5 млрд.

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