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Отказ Европы от российских нефти и газа ударит по способности Кремля обеспечивать свой собственный рынок – Bloomberg

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Россия самая подсанкционная страна в мире
Россия – самая подсанкционная страна в мире
Фото: depositphotos.com

Россия может столкнуться с длительной и глубокой рецессией из-за американских и европейских санкций, которые будут только усиливаться. Об этом 5 сентября написало Bloomberg со ссылкой на внутренний отчет, который был подготовлен для закрытой встречи высших должностных лиц РФ 30 августа.

Редакция Bloomberg имела возможность ознакомиться с копией документа. 

В докладе описываются три сценария развития российской экономики. В двух из них прогнозируют, что в следующем году спад экономики ускорится, а ее уровень вернется на довоенные показатели "только в конце десятилетия или позже". Все варианты развития событий предусматривают усиление санкционной политики Запада, кроме того, ожидается, что к ограничениям "присоединятся все больше стран". Если Европа откажется от российских нефти и газа, Кремль не сможет обеспечивать свой собственный рынок, говорится в документе. В частности, полное прекращение поставок газа в Европу обойдется России в $6,6 млрд в год в виде недополученных налоговых поступлений.

Как сказано в докладе, РФ уже сталкивается с последствиями санкционной политики. В частности, по оценкам отчета, до 200 тыс. IT-специалистов могут покинуть страну к 2025 году, что "является первым официальным прогнозом увеличения утечки мозгов", отметило Bloomberg. Кроме того, отчет предупреждает о "снижении объемов производства в ряде ориентированных на экспорт секторов: от нефти и газа до металлов, химикатов и изделий из дерева".

В отчете аналитики призывают власть внедрить меры по "поддержке экономики и дальнейшему ослаблению воздействия ограничений". В таком случае экономика сможет восстановиться до довоенного уровня в 2024 году.

Контекст:

Россия начала открытое вторжение в Украину 24 февраля. В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны.

После начала вторжения США, ЕС и еще ряд стран ввели санкции против РФ, включающие персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков. Ограничения коснулись значительного числа секторов российской экономики.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, санкции, экономика, Кремль, Европа, российская агрессия, отчет, война России против Украины, ограничения, доклад
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