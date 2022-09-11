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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Впереди 90 дней зимы, которые решат больше, чем 30 лет независимости Украины и все годы существования ЕС

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Зеленский: Россия уже встала на путь своего исторического поражения и четкость этого пути, контуры ее поражения станут очевидными после этих 90 дней. Если все мы будем честны и выдержим
Зеленский: Россия уже встала на путь своего исторического поражения – и четкость этого пути, контуры ее поражения станут очевидными после этих 90 дней. Если все мы будем честны и выдержим
Фото: president.gov.ua

Зима 2022–2023 годов будет самой сложной для всего мира, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 17-й встрече Ялтинской европейской стратегии 10 сентября. Текст речи президента приводит его пресс-служба.

"Я знаю, что всех сейчас волнует ключевой вопрос: когда? Когда мы пройдем этот путь? Когда будет победа? Ответ на этот вопрос может дать впереди этап. Я говорю откровенно: это будет тяжелый этап. Мы должны пережить эту зиму. Это самая сложная зима для всего мира. Это 90 дней, которые станут испытанием нашей веры в победу. Испытанием для нашей выдержки и единства, нашей способности защитить себя, весь мир, свободу и фундаментальные ценности для любого человека в мире", – заявил Зеленский. 

Россия, по словам президента Украины, делает все, чтобы за зимний период сломить сопротивление Украины, Европы и мира. РФ надеется на это, подчеркнул Зеленский. 

"Это ее последний аргумент. Последний, я в этом уверен: жестокость зимнего периода, которая якобы должна помочь, когда не хватает жестокости человека. И мы должны быть готовы – не сломаться, не разъединиться, не сойти со своего пути. Впереди 90 дней, которые решат больше, чем 30 лет независимости Украины. 90 дней, которые решат больше, чем все годы существования Европейского союза. Зима определит наше будущее. И каковы риски? Мы не сомневаемся в ВСУ, в нашей разведке, в наших специальных службах и во всех наших людях – великих людях Украины на оккупированной территории, которые помогают украинским воинам освобождать нашу землю. Но чтобы это происходило, мы нуждаемся в конкретике – оружии, снарядах, финансовой и политической поддержке, сильной как никогда дипломатии, решимости на разных уровнях в мире. Следовательно, мы нуждаемся в сохранении единства наших партнеров и их готовности помогать. Помогать, не дожидаясь, что мы скажем "достаточно". Мы благодарны за все, что сделано, но достаточно не будет, пока не будет победы", – добавил он. 

Зеленский не сомневается, что Украина и другие европейские страны смогут пройти зиму без российских энергоресурсов. 

"Но чтобы это произошло, нужно быть готовыми не допустить никаких российских диверсий – или вооруженных, или политических. И очень важно не допустить дезинформационных шагов России. Следовательно, нужно еще больше координации, жесткости, давления на Россию", – подчеркнул президент Украины. 

Он призывает завершить демонтаж российского влияния при подготовке к этой зиме. Эта цель, по словам Зеленского, амбициозная и сложная, но она есть. 

"В течение осени необходимо максимально усилить санкции против России, чиновников, банков, компаний. Все это вы знаете. Надо согласовать все механизмы реального ограничения российских экспортных доходов. Следует обеспечить все юридические и политические основы для внедрения международного компенсационного механизма и конфискации российских активов за рубежом для возмещения ущерба, нанесенного этой войной гражданам Украины. Нужны максимальные визовые ограничения для граждан Российской Федерации, чтобы побуждать их к заметному антивоенному движению, – добавил он. – Мы должны подготовить наши общества – они должны знать правду – к имеющимся рискам. Зима будет тяжелой для всех – от Латвии и Польши до Британии и Соединенных Штатов. Война – это война. Она в мире. Зима будет тяжелой. Но мы можем сделать так, что эта зима станет самой трудной для России, для того, кто ответственен за все созданные проблемы – военные, социальные, ценовые, энергетические и многие другие".

Зеленский уверен, что Украина и ее союзники способны сделать так, что после завершения зимы "путь к нашей победе станет более четким".

"Хотя разным обществам будет тяжело зимой, каждое общество должно знать, что после этих 90 дней начинается настоящая защищенность на десятилетия от всех угроз, которые так болезненно переживаются сейчас. Когда мы пройдем все это, наш сосед уже не сможет никогда ничего с нами всеми поделать. Россия уже встала на путь своего исторического поражения – и четкость этого пути, контуры ее поражения станут очевидными после этих 90 дней. Если все мы будем честны и выдержим. Все, кто ценит мир больше, чем войну. Украинцы, европейцы, весь мир", – резюмировал президент Украины. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Сейчас под оккупацией РФ находятся Автономная Республика Крым, отдельные регионы Донецкой и Луганской областей (с 2014 года), а также часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и еще часть Донецкой и Луганской областей, захваченные оккупантами после 24 февраля.

2 июня Зеленский говорил, что всего под контролем РФ находится почти 20% территории Украины – около 125 тыс. км². 

Украинские защитники ведут контрнаступление на разных участках фронта. Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 29 августа сообщила ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. 10 сентября она проинформировала, что силы обороны Украины на разных участках фронта на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал Зеленский. 10 сентября он сообщил, что освобождено уже около 2 тыс. км² территории, которая была под временной российской оккупацией.

Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Латвия, Польша, санкции, YES, кризис, Владимир Зеленский, Купянск, война России против Украины, контрнаступление
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