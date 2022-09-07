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Еврокомиссия предлагает снизить цену на российский газ почти в пять раз – Politico

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Еврокомиссия хочет ограничить цены на российский газ на уровне &euro;50 за МВт-час
Еврокомиссия хочет ограничить цены на российский газ на уровне €50 за МВт-час
Фото: EPA

Европейская комиссия предлагает установить предельную цену на российский природный газ на уровне €50 за МВт-час (около $520 за тыс. м³). Об этом 6 сентября сообщило издание Politico, ссылаясь на проект документа.

Таким образом, ЕК предлагает ограничить стоимость почти до пятой части нынешней цены: в течение 7 сентября, по данным биржи ICE Futures, газ торгуется в пределах €222–247 за МВт-час.

При этом издание подчеркивает, что меры, направленные на удар по газовым доходам России, "не лишены риска" и такой шаг "был бы авантюрой" со стороны ЕС. Брюссель в случае одобрения потолка цен "должен быть готов немедленно отказаться от российского газа", цитирует документ Politico.

Младший министр Франции по делам Европы Лоуренс Бун заявила изданию, что меры, необходимые для ответа на агрессию РФ, должны быть "временными". По ее словам, потолок цен может быть установлен на шесть месяцев и, "возможно, продлен еще на шесть месяцев".

Politico отмечает, что Франция поддержит решение о введении предельных цен. Ожидается, что проект будет обсуждаться на встрече профильных министров ЕС 9 сентября.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину 24 февраля страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо “на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия“.

5 сентября газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия подготовила два возможных варианта ограничения цен на газ из России. Согласно проекту, рассматривается возможность ограничить цену на весь импорт из РФ или для определенных стран (в зависимости от степени их энергетической независимости).

Теги: Россия, Франция, газ, Еврокомиссия, цены, российский газ
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