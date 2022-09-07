Еврокомиссия предлагает снизить цену на российский газ почти в пять раз – Politico

Таким образом, ЕК предлагает ограничить стоимость почти до пятой части нынешней цены: в течение 7 сентября, по данным биржи ICE Futures, газ торгуется в пределах €222–247 за МВт-час.

При этом издание подчеркивает, что меры, направленные на удар по газовым доходам России, "не лишены риска" и такой шаг "был бы авантюрой" со стороны ЕС. Брюссель в случае одобрения потолка цен "должен быть готов немедленно отказаться от российского газа", цитирует документ Politico.

Младший министр Франции по делам Европы Лоуренс Бун заявила изданию, что меры, необходимые для ответа на агрессию РФ, должны быть "временными". По ее словам, потолок цен может быть установлен на шесть месяцев и, "возможно, продлен еще на шесть месяцев".

Politico отмечает, что Франция поддержит решение о введении предельных цен. Ожидается, что проект будет обсуждаться на встрече профильных министров ЕС 9 сентября.