Еврокомиссия хочет ограничить цену на российский газ – фон дер Ляйен

"Мы предложим предельную цену на российский газ... Мы должны урезать доходы России, которые [президент России Владимир] Путин использует для финансирования этой жестокой войны в Украине", – заявила глава Еврокомиссии.

Издание Politico, ссылаясь на проект соответствующего документа, сообщало, что ЕК предлагает ограничить стоимость почти до пятой части нынешней цены – €50 за МВт-час (около $520 за тыс. м³). В течение 7 сентября, по данным биржи ICE Futures, газ торгуется в пределах €222–247 за МВт-час.

По словам фон дер Ляйен, комиссия может предложить странам еще больше сократить потребление электроэнергии в часы пик. Также Брюссель хочет уменьшить стоимость электричества от производителей, которые производят электроэнергию не с помощью газа.

Министры энергетики стран Европейского союза обсудят предложения ЕК на экстренном заседании в пятницу, отметило Reuters.