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Еврокомиссия хочет ограничить цену на российский газ – фон дер Ляйен

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Фон дер Ляйен хочет предложить странам ЕС еще больше сократить потребление электроэнергии в часы пик
Фон дер Ляйен хочет предложить странам ЕС еще больше сократить потребление электроэнергии в часы пик
Фото: EPA

Европейская комиссия планирует предложить ввести предельную цену на российский газ. Об этом 7 сентября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга. Видео заявления опубликовало Reuters.

"Мы предложим предельную цену на российский газ... Мы должны урезать доходы России, которые [президент России Владимир] Путин использует для финансирования этой жестокой войны в Украине", – заявила глава Еврокомиссии. 

Издание Politico, ссылаясь на проект соответствующего документа, сообщало, что ЕК предлагает ограничить стоимость почти до пятой части нынешней цены – €50 за МВт-час (около $520 за тыс. м³). В течение 7 сентября, по данным биржи ICE Futures, газ торгуется в пределах €222–247 за МВт-час.

По словам фон дер Ляйен, комиссия может предложить странам еще больше сократить потребление электроэнергии в часы пик. Также Брюссель хочет уменьшить стоимость электричества от производителей, которые производят электроэнергию не с помощью газа.

Министры энергетики стран Европейского союза обсудят предложения ЕК на экстренном заседании в пятницу, отметило Reuters.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину 24 февраля страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия".

5 сентября газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия подготовила два возможных варианта ограничения цен на газ из России. Согласно проекту, рассматривается возможность ограничить цену на весь импорт из РФ или для определенных стран (в зависимости от степени их энергетической независимости).

Теги: Украина, газ, Еврокомиссия, энергетика, Брюссель, Европейская комиссия, электричество, электроэнергия, Урсула фон дер Ляйен, Европа, война России против Украины, российский газ, брифинг
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