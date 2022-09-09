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Зеленский заявил о желании уже в этом году "открыть рабочий диалог" о вступлении Украины в ЕС

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Зеленский поблагодарил лидеров дружеских государств за помощь в евроинтеграции
Зеленский поблагодарил лидеров дружеских государств за помощь в евроинтеграции
Фото: president.gov.ua

Польша и Латвия обещали продолжить поддержку евроинтеграции Украины, в частности, добиваться, чтобы переговоры о вступлении Украины в ЕС начались как можно скорее. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи 9 сентября с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Видео заявления Зеленского опубликовал в Facebook Офис президента. 

Глава государства поблагодарил партнеров за помощь в разблокировании макрофинансовой помощи от ЕС, а также за продвижение евроинтеграции Украины. В частности, он отметил "амбициозные шаги" лидеров дружеских государств в поддержке предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. 

"Мы будем продолжать работать на этом уровне и делать все – коллеги заверили меня – чтобы мы со своей стороны выполнили обязательства, а они со своей стороны сделали все, чтобы в этом году мы начали говорить, открыли рабочий диалог о будущем конкретном вступлении Украины в Европейский союз", – сказал Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/5391859257597099/

В свою очередь, Левитс и Моравецкий выразили уверенность, что Украина должна быть полноценным членом Европейского союза.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.

Теги: Латвия, Польша, евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, Евросоюз, Матеуш Моравецкий, Эгилс Левитс, ЕС
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