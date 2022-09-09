Зеленский заявил о желании уже в этом году "открыть рабочий диалог" о вступлении Украины в ЕС

Видео заявления Зеленского опубликовал в Facebook Офис президента.

Глава государства поблагодарил партнеров за помощь в разблокировании макрофинансовой помощи от ЕС, а также за продвижение евроинтеграции Украины. В частности, он отметил "амбициозные шаги" лидеров дружеских государств в поддержке предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

"Мы будем продолжать работать на этом уровне и делать все – коллеги заверили меня – чтобы мы со своей стороны выполнили обязательства, а они со своей стороны сделали все, чтобы в этом году мы начали говорить, открыли рабочий диалог о будущем конкретном вступлении Украины в Европейский союз", – сказал Зеленский.

В свою очередь, Левитс и Моравецкий выразили уверенность, что Украина должна быть полноценным членом Европейского союза.