Зеленский заявил о желании уже в этом году "открыть рабочий диалог" о вступлении Украины в ЕС

Видео заявления Зеленского опубликовал в Facebook Офис президента.
Глава государства поблагодарил партнеров за помощь в разблокировании макрофинансовой помощи от ЕС, а также за продвижение евроинтеграции Украины. В частности, он отметил "амбициозные шаги" лидеров дружеских государств в поддержке предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.
"Мы будем продолжать работать на этом уровне и делать все – коллеги заверили меня – чтобы мы со своей стороны выполнили обязательства, а они со своей стороны сделали все, чтобы в этом году мы начали говорить, открыли рабочий диалог о будущем конкретном вступлении Украины в Европейский союз", – сказал Зеленский.
В свою очередь, Левитс и Моравецкий выразили уверенность, что Украина должна быть полноценным членом Европейского союза.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.