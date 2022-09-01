Ляшко сообщил о новых правилах регулирования рынка лекарств по стандартам ЕС

Новые правила заработают в связи со вступлением в силу обновленного закона "О лекарственных средствах", который уже подписал президент.
Ляшко объяснил, что этот закон имплементирует лучшие европейские практики регулирования фармацевтической отрасли. Он улучшит защиту прав, здоровья и интересов потребителей, заявил министр, а также позволит снизить уровень коррупции на фармацевтическом рынке.
Глава Минздрава подчеркнул, что в связи с подготовкой к вступлению Украины в Европейский союз работа над нормативно-правовыми актами, регулирующими фармацевтическую отрасль Украины, "чрезвычайно актуальна".
"Комплексное обновление законодательной базы – возможность и для регуляторной системы, и для бизнеса ввести новые практики работы по-европейски, обновить и унифицировать правила рынка", – сказал министр.
Обновленный закон определяет, в частности:
Документ также должен упростить технические барьеры в международной торговле лекарственными средствами.
28 июля Верховная Рада приняла законопроект "О лекарственных средствах" во втором чтении. 16 августа президент подписал закон.