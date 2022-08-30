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ЕС предоставит Украине 5,5 млн таблеток йодида калия для защиты от радиации

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ЕС предоставит Украине 5,5 млн таблеток йодида калия для защиты от радиации / ГОРДОН

Евросоюз передаст Украине 5 млн таблеток йодида калия для защиты украинцев от потенциального радиационного облучения. Об этом 30 августа сообщил европейский комиссар по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич, говорится на сайте Европейской комиссии (ЕК).

"26 августа ЕС получил от правительства Украины запрос на таблетки йодида калия в рамках принятия превентивных мер безопасности для повышения защиты населения недалеко от Запорожской АЭС", – сообщили в ЕК.

Ленарчич отметил, что из 5,5 млн таблеток йодида калия, которые ЕС предоставит Украине, 5 млн будет предоставлено из стратегических резервов Евросоюза, еще 500 тыс. предоставит Австрия.

Контекст:

С августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС, обвиняя в обстрелах Украину. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

23 августа украинская разведка сообщала, что оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.

25 августа Запорожская АЭС впервые в истории была полностью отключена от энергосети из-за действий оккупантов.

29 августа сообщил начальник Главного управления здравоохранения Молдовы Борис Гылкэ сообщил, что в первичные медицинские учреждения Молдовы начали поступать таблетки йодида калия, которые принимают в случае радиационного загрязнения.

Теги: Украина, лекарства, радиация, Запорожская АЭС, Евросоюз, Янез Ленарчич
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