ЕС предоставит Украине 5,5 млн таблеток йодида калия для защиты от радиации

"26 августа ЕС получил от правительства Украины запрос на таблетки йодида калия в рамках принятия превентивных мер безопасности для повышения защиты населения недалеко от Запорожской АЭС", – сообщили в ЕК.

Ленарчич отметил, что из 5,5 млн таблеток йодида калия, которые ЕС предоставит Украине, 5 млн будет предоставлено из стратегических резервов Евросоюза, еще 500 тыс. предоставит Австрия.