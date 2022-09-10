Украина должна быть членом ЕС, считают Левитс и Моравецкий

Премьер-министр Польши отметил продвижение ВСУ в Харьковской области и пожелал, чтобы этот успех был "первой ласточкой окончательной победы" Украины над Россией.
"Из этой ужасной войны, из этой героической обороны должна родиться новая Европа – с Украиной как полноценным членом ЕС", – сказал Моравецкий.
Левитс подчеркнул, что Латвия вместе с Польшей всячески способствуют европейской интеграции Украины, помимо прочего, обеспечив ускорение переговоров о вступлении Украины в ЕС.
"Украина не только политически и культурно принадлежит к европейской семье, но и должна быть членом ЕС, ведь Европейский союз – это объединение свободных демократических стран", – сказал он.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться уже в 2023 году.