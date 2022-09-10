Украина должна быть членом ЕС, считают Левитс и Моравецкий

Левитс и Моравецкий на встрече с Зеленским поддержали евроинтеграцию Украины Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Польши отметил продвижение ВСУ в Харьковской области и пожелал, чтобы этот успех был "первой ласточкой окончательной победы" Украины над Россией.

"Из этой ужасной войны, из этой героической обороны должна родиться новая Европа – с Украиной как полноценным членом ЕС", – сказал Моравецкий.

Левитс подчеркнул, что Латвия вместе с Польшей всячески способствуют европейской интеграции Украины, помимо прочего, обеспечив ускорение переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Украина не только политически и культурно принадлежит к европейской семье, но и должна быть членом ЕС, ведь Европейский союз – это объединение свободных демократических стран", – сказал он.