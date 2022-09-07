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Европейские партнеры отмечают положительный темп реформ в Украине – Шмыгаль

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Во время восьмого заседания Совета ассоциации Украина ЕС было подписано пять важных соглашений
Во время восьмого заседания Совета ассоциации Украина – ЕС было подписано пять важных соглашений
Фото: depositphotos.com

В ближайшие месяцы Украина хочет начать предметные переговоры о дорожной карте вступления в Европейский союз. Об этом 7 сентября на заседании Кабинета Министров Украины заявил глава правительства Денис Шмыгаль. Стенограмму выступления опубликовала пресс-служба КМУ.

"Наши европейские партнеры заметили очень положительный темп в реформах за последние месяцы. Это касается и семи пунктов, которые были определены при предоставлении Украине статуса кандидата на членство, и других направлений внедрения европейских правил в нашей стране", – отметил Шмыгаль.

По его словам, ведется полноценная работа по запуску секторальных "безвизов", в частности, с 1 октября заработает таможенный "безвиз", в следующем году – промышленный. Кроме того, во время восьмого заседания Совета ассоциации Украина – ЕС, которое состоялось 5 сентября, было подписано пять важных соглашений.

"Украина теперь часть "Цифровой Европы" – соглашения по финансированию проектов цифровизации и IT-технологий на 7,5 млрд. Мы также получили дополнительные 500 млн на жилье для внутренне перемещенных лиц и поддержку малых фермерских хозяйств. И еще 122 млн на разные гранты для государства и гражданского общества", – рассказал глава правительства. 

Европейские партнеры готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется для победы в войне, резюмировал Шмыгаль.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться уже в 2023 году.

Теги: Украина, правительство, реформы, евроинтеграция, Европейский союз, Европа, гранты, вступ, Денис Шмыгаль, соглашение, заседание, ЕС
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