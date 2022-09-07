Европейские партнеры отмечают положительный темп реформ в Украине – Шмыгаль

"Наши европейские партнеры заметили очень положительный темп в реформах за последние месяцы. Это касается и семи пунктов, которые были определены при предоставлении Украине статуса кандидата на членство, и других направлений внедрения европейских правил в нашей стране", – отметил Шмыгаль.
По его словам, ведется полноценная работа по запуску секторальных "безвизов", в частности, с 1 октября заработает таможенный "безвиз", в следующем году – промышленный. Кроме того, во время восьмого заседания Совета ассоциации Украина – ЕС, которое состоялось 5 сентября, было подписано пять важных соглашений.
"Украина теперь часть "Цифровой Европы" – соглашения по финансированию проектов цифровизации и IT-технологий на €7,5 млрд. Мы также получили дополнительные €500 млн на жилье для внутренне перемещенных лиц и поддержку малых фермерских хозяйств. И еще €122 млн на разные гранты для государства и гражданского общества", – рассказал глава правительства.
Европейские партнеры готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется для победы в войне, резюмировал Шмыгаль.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться уже в 2023 году.