Европейские партнеры отмечают положительный темп реформ в Украине – Шмыгаль

Во время восьмого заседания Совета ассоциации Украина – ЕС было подписано пять важных соглашений Фото: depositphotos.com

"Наши европейские партнеры заметили очень положительный темп в реформах за последние месяцы. Это касается и семи пунктов, которые были определены при предоставлении Украине статуса кандидата на членство, и других направлений внедрения европейских правил в нашей стране", – отметил Шмыгаль.

По его словам, ведется полноценная работа по запуску секторальных "безвизов", в частности, с 1 октября заработает таможенный "безвиз", в следующем году – промышленный. Кроме того, во время восьмого заседания Совета ассоциации Украина – ЕС, которое состоялось 5 сентября, было подписано пять важных соглашений.

"Украина теперь часть "Цифровой Европы" – соглашения по финансированию проектов цифровизации и IT-технологий на €7,5 млрд. Мы также получили дополнительные €500 млн на жилье для внутренне перемещенных лиц и поддержку малых фермерских хозяйств. И еще €122 млн на разные гранты для государства и гражданского общества", – рассказал глава правительства.

Европейские партнеры готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется для победы в войне, резюмировал Шмыгаль.