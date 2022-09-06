Часть "цифрового безвиза", налоговое и таможенное сотрудничество. Подписаны сразу пять соглашений, приближающих Украину к вступлению в ЕС – Шмыгаль

Заключенные соглашения – важный элемент плана интеграции Украины в Евросоюз, подчеркнули в украинском правительстве Фото: depositphotos.com

"Украина и ЕС подписали сразу пять соглашений, приближающих нашу страну к вступлению в Евросоюз и способствующих устойчивости нашего государства в войне против российского агрессора", – написал Шмыгаль.

В частности, стороны подписали соглашение об участии Украины в программе ЕС "Цифровая Европа" (2021–2027).

По словам Шмыгаля, это часть "цифрового безвиза" с ЕС, которая имеет бюджет €7,5 млрд для развития проектов по пяти направлениям: суперкомпьютер, искусственный интеллект, кибербезопасность, цифровые навыки, обеспечение широкого использования цифровых технологий в экономике и обществе.

Подписи под документом поставили вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Также подписано соглашение об участии Украины в программе ЕС для сотрудничества в таможенной сфере.

"С 1 октября откроется "таможенный безвиз" с ЕС. После подписания сегодняшнего соглашения Украина присоединится к программе сотрудничества в таможенной сфере с бюджетом около €1 млрд. Это позволит повысить квалификацию наших таможенников, участвовать в разработке и использовании европейских электронных систем", – отметил глава правительства.

Кроме того, подписано соглашение об участии Украины в программе ЕС по сотрудничеству в налоговой сфере Fiscalis, что, по словам Шмыгаля, позволит Государственной налоговой службе обмениваться информацией с коллегами из ЕС и использовать современные европейские ІТ-системы в области налогообложения.

Документы, посвященные таможне и налогам, подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и комиссар ЕС по вопросам экономики Паоло Джентилони.

"Соглашение о предоставлении Украине бюджетной поддержки на €500 млн. Средства имеют целевое назначение и пойдут на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку малых фермеров, чтобы они смогли продолжать и развивать свое дело", – рассказал премьер.

Согласно этому документу, ЕС профинансирует мероприятие "Уменьшение уязвимости и повышение продовольственной безопасности через поддержку пострадавшего населения и сельскохозяйственного производства в Украине (Контракт по развитию государства и усилению устойчивости)".

Также стороны подписали соглашение, благодаря которому Еврокомиссия увеличивает бюджет на гранты для Украины на €122 млн. Оно вносит изменения в ранее заключенное соглашение "Программа ЕС по поддержке Украины в чрезвычайной ситуации".

По словам Шмыгаля, этот документ позволит обеспечить финансирование приоритетных для Украины проектов и ускорить его получение благодаря тому, что гранты смогут предоставлять напрямую органам государственной власти, местному самоуправлению и общественным организациям.

Два последних соглашения от Украины подписала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, от Европейской комиссии – заместитель генерального директора – и.о. руководителя группы поддержки Украины Катарина Матернова.

"Все пять соглашений – важный элемент двухлетнего плана интеграции в Евросоюз, а также чрезвычайный шаг солидарности Европы с Украиной", – подытожил премьер-министр.