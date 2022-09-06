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Часть "цифрового безвиза", налоговое и таможенное сотрудничество. Подписаны сразу пять соглашений, приближающих Украину к вступлению в ЕС – Шмыгаль

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Заключенные соглашения важный элемент плана интеграции Украины в Евросоюз, подчеркнули в украинском правительстве
Заключенные соглашения – важный элемент плана интеграции Украины в Евросоюз, подчеркнули в украинском правительстве
Фото: depositphotos.com

На заседании Совета ассоциации Украина – ЕС 5 сентября чиновники подписали ряд важных документов. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, о подробностях написало агентство "Укринформ".

"Украина и ЕС подписали сразу пять соглашений, приближающих нашу страну к вступлению в Евросоюз и способствующих устойчивости нашего государства в войне против российского агрессора", – написал Шмыгаль.

В частности, стороны подписали соглашение об участии Украины в программе ЕС "Цифровая Европа" (2021–2027).

По словам Шмыгаля, это часть "цифрового безвиза" с ЕС, которая имеет бюджет €7,5 млрд для развития проектов по пяти направлениям: суперкомпьютер, искусственный интеллект, кибербезопасность, цифровые навыки, обеспечение широкого использования цифровых технологий в экономике и обществе.

Подписи под документом поставили вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Также подписано соглашение об участии Украины в программе ЕС для сотрудничества в таможенной сфере.

"С 1 октября откроется "таможенный безвиз" с ЕС. После подписания сегодняшнего соглашения Украина присоединится к программе сотрудничества в таможенной сфере с бюджетом около €1 млрд. Это позволит повысить квалификацию наших таможенников, участвовать в разработке и использовании европейских электронных систем", – отметил глава правительства.

Кроме того, подписано соглашение об участии Украины в программе ЕС по сотрудничеству в налоговой сфере Fiscalis, что, по словам Шмыгаля, позволит Государственной налоговой службе обмениваться информацией с коллегами из ЕС и использовать современные европейские ІТ-системы в области налогообложения.

Документы, посвященные таможне и налогам, подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и комиссар ЕС по вопросам экономики Паоло Джентилони.

"Соглашение о предоставлении Украине бюджетной поддержки на €500 млн. Средства имеют целевое назначение и пойдут на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку малых фермеров, чтобы они смогли продолжать и развивать свое дело", – рассказал премьер.

Согласно этому документу, ЕС профинансирует мероприятие "Уменьшение уязвимости и повышение продовольственной безопасности через поддержку пострадавшего населения и сельскохозяйственного производства в Украине (Контракт по развитию государства и усилению устойчивости)". 

Также стороны подписали соглашение, благодаря которому Еврокомиссия увеличивает бюджет на гранты для Украины на €122 млн. Оно вносит изменения в ранее заключенное соглашение "Программа ЕС по поддержке Украины в чрезвычайной ситуации".

По словам Шмыгаля, этот документ позволит обеспечить финансирование приоритетных для Украины проектов и ускорить его получение благодаря тому, что гранты смогут предоставлять напрямую органам государственной власти, местному самоуправлению и общественным организациям. 

Два последних соглашения от Украины подписала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, от Европейской комиссии – заместитель генерального директора – и.о. руководителя группы поддержки Украины Катарина Матернова.

"Все пять соглашений – важный элемент двухлетнего плана интеграции в Евросоюз, а также чрезвычайный шаг солидарности Европы с Украиной", – подытожил премьер-министр. 

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться уже в 2023 году.

Теги: налоги, Еврокомиссия, ассоциация с ЕС, таможня, Соглашение об ассоциации, евроинтеграция, Европейский союз, финансовая помощь, Паоло Джентилони, Евросоюз, фермеры, финансирование, Сергей Марченко, Государственная налоговая служба Украины, Михаил Федоров, Денис Шмыгаль, соглашение, диджитализация, сотрудничество, Ольга Стефанишина, Тьерри Бретон, ЕС
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