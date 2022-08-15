Рада приняла закон о "таможенном безвизе", который запускает присоединение Украины к Конвенции о европейском транзите

По его словам, так называемый таможенный безвиз предусматривает внедрение европейских практик в осуществлении таможенного дела в Украине. Он дает старт подготовке национального законодательства к присоединению Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита и участия Украины в новой компьютеризированной транзитной системе (NCTS), используемой в ЕС.

Конвенция, текст которой опубликован на сайте парламента, объединяет 35 стран европейского региона (члены ЕС, ЕАСТ, Турция, Македония и Сербия). Они используют единые правила декларирования и контроля транзитных перемещений товаров с использованием NCTS.

Система также позволяет наладить обмен информацией обо всех этапах таможенного оформления товаров с использованием электронных сообщений в режиме реального времени и повысить эффективность использования механизма анализа рисков.

По словам нардепа Гетманцева, Украина может к ней присоединиться уже с 1 октября.



