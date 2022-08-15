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Рада приняла закон о "таможенном безвизе", который запускает присоединение Украины к Конвенции о европейском транзите

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35 стран региона используют единые правила декларирования и контроля транзитных перемещений товаров
35 стран региона используют единые правила декларирования и контроля транзитных перемещений товаров
Фото: ЕРА

Верховная Рада Украины приняла закон № 7420, предусматривающий присоединение к системе совместного транзита со странами Европейского союза. Об этом в Telegram cообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, так называемый таможенный безвиз предусматривает внедрение европейских практик в осуществлении таможенного дела в Украине. Он дает старт подготовке национального законодательства к присоединению Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита и участия Украины в новой компьютеризированной транзитной системе (NCTS), используемой в ЕС.

Конвенция, текст которой опубликован на сайте парламента, объединяет 35 стран европейского региона (члены ЕС, ЕАСТ, Турция, Македония и Сербия). Они используют единые правила декларирования и контроля транзитных перемещений товаров с использованием NCTS.

Система также позволяет наладить обмен информацией обо всех этапах таможенного оформления товаров с использованием электронных сообщений в режиме реального времени и повысить эффективность использования механизма анализа рисков. 

По словам нардепа Гетманцева, Украина может к ней присоединиться уже с 1 октября.


Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата Украине, но  выдвинула ряд условий, которые она должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз. 

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Верховной Рады 1 июня заявил, что Украина уже приняла "транспортный безвиз" и "авиационный безвиз", впереди – ратификация "таможенного", "цифрового" и "промышленного безвиза", а также присоединение к программе "Цифровая Европа". 

Теги: Верховная Рада, таможня, законодательство, торговля, Евросоюз, Даниил Гетманцев
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