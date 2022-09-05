"Украина и украинцы в фокусе внимания Европарламента". Шмыгаль встретился с Метсолой

По словам Шмыгаля, в ходе этой встречи он убедился, что "Украина и украинцы в фокусе внимания Европарламента".

Глава Кабмина поблагодарил партнеров за помощь Украине.

"На следующей неделе состоится первая пленарная сессия Европарламента в новом сезоне. Уверен, что Европарламент и другие институции еще раз подчеркнут свою неизменную поддержку Украины и определят безусловным приоритетом победу в этой войне, которую позорно развязала Россия", – подчеркнул Шмыгаль.

Он также отметил, что приоритетами остаются военная помощь, усиление санкционного давления на РФ, финансовая и гуманитарная поддержка Украины Европейским союзом.

"После получения Украиной статуса кандидата нашим ключевым приоритетом является переход к переговорному процессу по поводу членства. Рассчитываем на поддержку Европарламента в этом вопросе", – резюмировал глава Кабмина.