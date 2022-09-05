"Украина и украинцы в фокусе внимания Европарламента". Шмыгаль встретился с Метсолой

По словам Шмыгаля, в ходе этой встречи он убедился, что "Украина и украинцы в фокусе внимания Европарламента".
Глава Кабмина поблагодарил партнеров за помощь Украине.
"На следующей неделе состоится первая пленарная сессия Европарламента в новом сезоне. Уверен, что Европарламент и другие институции еще раз подчеркнут свою неизменную поддержку Украины и определят безусловным приоритетом победу в этой войне, которую позорно развязала Россия", – подчеркнул Шмыгаль.
Он также отметил, что приоритетами остаются военная помощь, усиление санкционного давления на РФ, финансовая и гуманитарная поддержка Украины Европейским союзом.
"После получения Украиной статуса кандидата нашим ключевым приоритетом является переход к переговорному процессу по поводу членства. Рассчитываем на поддержку Европарламента в этом вопросе", – резюмировал глава Кабмина.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявления подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться уже в 2023 году.