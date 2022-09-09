Зеленский обсудил с Левитсом и Моравецким визы для россиян, энергетику и восстановление Украины

Зеленский поблагодарил Латвию и Польшу за стабильную поддержку в борьбе за свободу, независимость и суверенитет. Он отметил, что эти государства не только были с Украиной с начала полномасштабного вторжения РФ, но поддерживают Украину в борьбе с агрессором еще со времени оккупации Крыма.

По его словам, Украина сегодня получила поддержку Латвии и Польши по санкционной политике в отношении Российской Федерации.

"Мы сегодня обсудили важный аспект визовых ограничений для туристов из РФ в "недружественную", как они говорят, Европу. Мне кажется, это абсолютно справедливое решение. Мы сегодня говорили о том, что должны объединить круг таких стран, и он должен расширяться, чтобы Россия чувствовала цену за эту войну", – рассказал украинский президент.

По его словам, в ходе встречи были также подняты важные энергетические вопросы.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Украина могла помочь Польше, и делаем все, чтобы в ближайшее время мы нашли ответ на будущие энергетические риски", – сказал Зеленский.

В свою очередь европейские политики подчеркнули, что всегда будут оставаться на стороне украинского народа.

Моравецкий отметил, что Польша вместе со странами Балтии активно общаются с Европейской комиссией относительно финансовой поддержки Украины и продолжения политики санкций против государства-агрессора.

"Эти санкции будут усиливаться и с каждым месяцем будут более болезненными для российской экономики", – подчеркнул он.

Он добавил, что Европа, США и весь свободный мир должны помогать Украине в ее борьбе за свободу и безопасность всей Европы.

"В этой борьбе мы будем на стороне Украины до единственно возможного конца: полной победы", – написал он в Twitter.

Jestem na Ukrainie. W miejscu, gdzie tworzy si * dzi * historia, gdzie toczy si * walka o wolno * i bezpiecze * stwo ca * ej Europy. W tej walce b * dziemy sta * po stronie Ukrainy do jedynego mo * liwego ko * ca: pe * nego zwyci * stwa. pic.twitter.com/GpD65x5ukL — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) September 9, 2022

Президент Латвии также заявил, что долг всех демократических стран заключается в обеспечении Украине всей необходимой помощи для победу.

Он отметил, что Латвия, в частности, помогает с реабилитацией раненых украинских военнослужащих, организовала летние лагеря для украинских детей и начала специальную программу по восстановлению ряда объектов в Черниговской области, в частности образовательных учреждений.