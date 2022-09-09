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ПОЛИТИКА

Зеленский обсудил с Левитсом и Моравецким визы для россиян, энергетику и восстановление Украины

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Левитс, Зеленский и Моравецкий обсуждали поддержку Украины и энергетическую помощь Польше
Левитс, Зеленский и Моравецкий обсуждали поддержку Украины и энергетическую помощь Польше
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, которые прибыли в Киев с визитом. О результатах встречи сообщается на сайте Офиса президента Украины.

Зеленский поблагодарил Латвию и Польшу за стабильную поддержку в борьбе за свободу, независимость и суверенитет. Он отметил, что эти государства не только были с Украиной с начала полномасштабного вторжения РФ, но поддерживают Украину в борьбе с агрессором еще со времени оккупации Крыма. 

По его словам, Украина сегодня получила поддержку Латвии и Польши по санкционной политике в отношении Российской Федерации.

"Мы сегодня обсудили важный аспект визовых ограничений для туристов из РФ в "недружественную", как они говорят, Европу. Мне кажется, это абсолютно справедливое решение. Мы сегодня говорили о том, что должны объединить круг таких стран, и он должен расширяться, чтобы Россия чувствовала цену за эту войну", – рассказал украинский президент.

По его словам, в ходе встречи были также подняты важные энергетические вопросы.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Украина могла помочь Польше, и делаем все, чтобы в ближайшее время мы нашли ответ на будущие энергетические риски", – сказал Зеленский.

В свою очередь европейские политики подчеркнули, что всегда будут оставаться на стороне украинского народа.

Моравецкий отметил, что Польша вместе со странами Балтии активно общаются с Европейской комиссией относительно финансовой поддержки Украины и продолжения политики санкций против государства-агрессора.

"Эти санкции будут усиливаться и с каждым месяцем будут более болезненными для российской экономики", – подчеркнул он.

Он добавил, что Европа, США и весь свободный мир должны помогать Украине в ее борьбе за свободу и безопасность всей Европы.

"В этой борьбе мы будем на стороне Украины до единственно возможного конца: полной победы", – написал он в Twitter.

Президент Латвии также заявил, что долг всех демократических стран заключается в обеспечении Украине всей необходимой помощи для победу. 

Он отметил, что Латвия, в частности, помогает с реабилитацией раненых украинских военнослужащих, организовала летние лагеря для украинских детей и начала специальную программу по восстановлению ряда объектов в Черниговской области, в частности образовательных учреждений. 

Контекст:

Польша и Латвия последовательно поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя военную и гуманитарную помощь. 

Президент Польши Анджей Дуда 9 июня заявил, что его страна уже передала Украине вооружение на $2 млрд. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Польша занимает второе место в мире по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.

Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты Stinger на сумму более €200 млн, написало 15 августа Delfi.

Теги: Латвия, Польша, санкции, энергетика, Черниговская область, Владимир Зеленский, визы, война России против Украины, визит, Матеуш Моравецкий, Эгилс Левитс, восстановление, россияне
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