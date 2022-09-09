Президент Латвии приехал в Киев и пообещал, что Латвия поможет с восстановлением Украины

"Сегодня я в Киеве, чтобы заверить президента Украины Владимира Зеленского в продолжающейся решительной поддержке Латвией Украины до победы в этой войне. Латвия – ваш сторонник. Латвия поможет в усилиях по восстановлению", – написал Левитс.

Он также опубликовал фото момента его встречи с Зеленским у входа в Мариинский дворец.

Today I am in #Kyiv to assure @ZelenskyyUa of Latvia’s continued strong support to #Ukraine until victory in this war. #Latvia is your advocate. Latvia will help in the reconstruction effort. #SlavaUkraini pic.twitter.com/Lyiyh2qT26 — Egils Levits (@valstsgriba) September 9, 2022

Сегодня в Киеве с визитом находится также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.