Президент Латвии приехал в Киев и пообещал, что Латвия поможет с восстановлением Украины

"Сегодня я в Киеве, чтобы заверить президента Украины Владимира Зеленского в продолжающейся решительной поддержке Латвией Украины до победы в этой войне. Латвия – ваш сторонник. Латвия поможет в усилиях по восстановлению", – написал Левитс.
Он также опубликовал фото момента его встречи с Зеленским у входа в Мариинский дворец.
Today I am in #Kyiv to assure @ZelenskyyUa of Latvia’s continued strong support to #Ukraine until victory in this war. #Latvia is your advocate. Latvia will help in the reconstruction effort. #SlavaUkraini pic.twitter.com/Lyiyh2qT26— Egils Levits (@valstsgriba) September 9, 2022
Сегодня в Киеве с визитом находится также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Латвия – одна из стран, которые последовательно помогают и поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты Stinger на сумму более €200 млн, написало 15 августа Delfi.
Сейм Латвии признал российскую агрессию геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.
Когда Россия начала войну против Украины, Латвия лучше осознала цену свободы, заявил в интервью, опубликованном 24 августа, Левитс. Он призвал "изолировать от общества" жителей Латвии, одобряющих действия России.