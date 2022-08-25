На сайте президента Латвии из-за войны в Украине убрали российскую версию

Об этом 24 августа в комментарии LETA сообщила руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане, ее цитирует Delfi.
Отмечается, что версия на русском языке на сайте президента Латвии была доступна до утра 24 августа.
Как пояснила Дейчмане, вопрос коммуникации госуправления на русском языке из-за войны, которую 24 февраля против Украины начала Россия, стал очень чувствительным. Поэтому было решено предоставлять международной аудитории информацию только на английском языке, подчеркнула она.
Когда Россия начала войну против Украины, Латвия лучше осознала цену свободы, заявил в интервью, опубликованном 24 августа, Левитс. Он призвал "изолировать от общества" жителей Латвии, одобряющих действия России.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Латвия является одной из стран, которая оказала Украине наиболее существенную поддержку по отношению к валовому внутреннему продукту страны. В частности, Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты Stinger на сумму более €200 млн, написало 15 августа Delfi.
Сейм Латвии единогласно признал российскую агрессию геноцидом украинского народа.