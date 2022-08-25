На сайте президента Латвии из-за войны в Украине убрали российскую версию

Вопрос коммуникации госуправления на русском языке из-за войны РФ против Украины стал очень чувствительным, отметили в канцелярии президента Латвии Скриншот: president.lv

Об этом 24 августа в комментарии LETA сообщила руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане, ее цитирует Delfi.

Отмечается, что версия на русском языке на сайте президента Латвии была доступна до утра 24 августа.

Как пояснила Дейчмане, вопрос коммуникации госуправления на русском языке из-за войны, которую 24 февраля против Украины начала Россия, стал очень чувствительным. Поэтому было решено предоставлять международной аудитории информацию только на английском языке, подчеркнула она.

Когда Россия начала войну против Украины, Латвия лучше осознала цену свободы, заявил в интервью, опубликованном 24 августа, Левитс. Он призвал "изолировать от общества" жителей Латвии, одобряющих действия России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)