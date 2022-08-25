ГОРДОН
 
 
МИР

На сайте президента Латвии из-за войны в Украине убрали российскую версию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вопрос коммуникации госуправления на русском языке из-за войны РФ против Украины стал очень чувствительным, отметили в канцелярии президента Латвии
Вопрос коммуникации госуправления на русском языке из-за войны РФ против Украины стал очень чувствительным, отметили в канцелярии президента Латвии
Скриншот: president.lv

Информация на сайте президента Латвии Эгилса Левитса будет доступна только на латышском и английском языках, версию на русском языке убрали.

Об этом 24 августа в комментарии LETA сообщила руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане, ее цитирует Delfi.

Отмечается, что версия на русском языке на сайте президента Латвии была доступна до утра 24 августа.

Как пояснила Дейчмане, вопрос коммуникации госуправления на русском языке из-за войны, которую 24 февраля против Украины начала Россия, стал очень чувствительным. Поэтому было решено предоставлять международной аудитории информацию только на английском языке, подчеркнула она.

Когда Россия начала войну против Украины, Латвия лучше осознала цену свободы, заявил в интервью, опубликованном 24 августа, Левитс. Он призвал "изолировать от общества" жителей Латвии, одобряющих действия России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Латвия является одной из стран, которая оказала Украине наиболее существенную поддержку по отношению к валовому внутреннему продукту страны. В частности, Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты Stinger на сумму более €200 млн, написало 15 августа Delfi.

Сейм Латвии единогласно признал российскую агрессию геноцидом украинского народа.

Теги: Россия, Украина, Латвия, русский язык, агрессия, сайт, война России против Украины, президент, канцелярия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Арестович заявил, что намерен жениться на "маме Сердючки", и поцеловал ее на людях. Видео
  Арестович заявил, что намерен жениться на "маме Сердючки", и поцеловал ее на людях. Видео
Imagine Dragons разыгрывают гитару с автографами за донат для United24
Imagine Dragons разыгрывают гитару с автографами за донат для United24
Андре Тан анонсировал благотворительный проект для украинских женщин, которые приближают победу
Андре Тан анонсировал благотворительный проект для украинских женщин, которые приближают победу
Kalush Orchestra за сутки собрала 5 млн грн для защитников "Азовстали" и Мариуполя
Kalush Orchestra за сутки собрала 5 млн грн для защитников "Азовстали" и Мариуполя
"Имеете право жить так, как хотите". Стинг в День Независимости обратился к украинцам и исполнил под гитару свой хит Fragile. Видео
"Имеете право жить так, как хотите". Стинг в День Независимости обратился к украинцам и исполнил под гитару свой хит Fragile. Видео
"Йодом или говном?" Гордон показал, как россиянин рисует себе на лбу символ Z
"Йодом или говном?" Гордон показал, как россиянин рисует себе на лбу символ Z
Вакарчук пробежал 12 км по улицам Харькова и рассказал, как изменился город за шесть месяцев войны
Вакарчук пробежал 12 км по улицам Харькова и рассказал, как изменился город за шесть месяцев войны
"Это было первое мое сознательное решение и столь важное". Кошмал рассказала, на каком языке с детства разговаривает ее четырехлетний сын
"Это было первое мое сознательное решение и столь важное". Кошмал рассказала, на каком языке с детства разговаривает ее четырехлетний сын
"Моя любовь, малая, к тебе только растет". 28-летний фронтмен Kalush Orchestra показал 22-летнюю возлюбленную
"Моя любовь, малая, к тебе только растет". 28-летний фронтмен Kalush Orchestra показал 22-летнюю возлюбленную
Деми Мур снялась на отдыхе в джинсовом мини-комбинезоне
Деми Мур снялась на отдыхе в джинсовом мини-комбинезоне
В коллекции Елизаветы II появилась сине-желтая шляпка от украинского дизайнера. Фото
В коллекции Елизаветы II появилась сине-желтая шляпка от украинского дизайнера. Фото
40-летняя Мейхер без бюстгальтера показала вблизи формы в облегающем платье
40-летняя Мейхер без бюстгальтера показала вблизи формы в облегающем платье
"Сексуальная, как всегда". 64-летняя Стоун снялась в купальнике в окружении подруг
"Сексуальная, как всегда". 64-летняя Стоун снялась в купальнике в окружении подруг
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины
"З Днем Незалежності, Україно". Куваев изобразил Масяню с флагом Украины и в желто-синем наряде
"З Днем Незалежності, Україно". Куваев изобразил Масяню с флагом Украины и в желто-синем наряде
"Приносите столько любви, радости и смеха". Мадонна показала, как менялись ее дочери-двойняшки
"Приносите столько любви, радости и смеха". Мадонна показала, как менялись ее дочери-двойняшки
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя (260731)
2
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот (133462)
3
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы (65714)
4
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео (27194)
5
"Ношу и возле сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с украинским флагом (22926)
6
Великий в новой пародии высмеял Лукашенко, показав, как "Рыгорыч с инспекцией" требовал в секс-шопе отказаться от импортных товаров. Видео (22904)
7
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины (22419)
8
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео (21560)
 
 
 
 