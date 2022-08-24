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Президент Латвии призвал "изолировать от общества" жителей страны, одобряющих действия России

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Война показала, что мы, латыши, за безопасную страну Левитс
Война показала, что мы, латыши, за безопасную страну – Левитс
Фото: ЕРА

Когда Россия начала войну против Украины, Латвия лучше осознала цену свободы. Об этом президент страны Эгилс Левитс заявил в интервью радио LSM.lv.

По его словам, полгода агрессии РФ полностью изменили весь мир, особенно Европу. России не удалось разделить западное общество, наоборот – и НАТО, и Европа стали более сплоченными. Более того, Альянс уже на пути к двум новым членам – Финляндии и Швеции.

"Миф о всемогуществе российской армии рухнул, и Украина показала, что лучшая тактика ведения войны может принести больше успеха, чем техническое превосходство", – сказал Левитс. 

Он отметил, что агрессия РФ сделала латышей "более чувствительными" к присутствию россиян в стране. Это ускорило то, что в Латвии "поставили точку" в ряде давних спорных вопросов на эту тему: принято решение о полном переходе на обучение на национальном языке и о сносе памятников советского периода.

Президент считает, что война четко обозначила "нелояльную государству часть населения", и задача Латвии – "разобраться с ней и изолировать от общества".

"Ежедневно вы мало думаете об угрозе, но теперь мы ее видим. Это заставляет людей думать. Война показала, что мы, латыши, – за безопасную страну", – добавил Левитс.

Контекст:

21 апреля Сейм Латвии поддержал во втором (окончательном) чтении поправки в закон о гражданстве, согласно которым лица, одобряющие военные или иные международно наказуемые преступления против другого демократического государства, могут быть лишены латвийского гражданства. 

В тот же день Сейм Латвии единогласно признал российскую агрессию геноцидом украинского народа. Таким образом, действие обновленного закона о гражданстве будет распространяться на тех, кто поддерживает войну, развязанную Россией против Украины.

Теги: НАТО, Латвия, агрессия, Европа, война России против Украины, Эгилс Левитс
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