Президент Латвии призвал "изолировать от общества" жителей страны, одобряющих действия России

По его словам, полгода агрессии РФ полностью изменили весь мир, особенно Европу. России не удалось разделить западное общество, наоборот – и НАТО, и Европа стали более сплоченными. Более того, Альянс уже на пути к двум новым членам – Финляндии и Швеции.
"Миф о всемогуществе российской армии рухнул, и Украина показала, что лучшая тактика ведения войны может принести больше успеха, чем техническое превосходство", – сказал Левитс.
Он отметил, что агрессия РФ сделала латышей "более чувствительными" к присутствию россиян в стране. Это ускорило то, что в Латвии "поставили точку" в ряде давних спорных вопросов на эту тему: принято решение о полном переходе на обучение на национальном языке и о сносе памятников советского периода.
Президент считает, что война четко обозначила "нелояльную государству часть населения", и задача Латвии – "разобраться с ней и изолировать от общества".
"Ежедневно вы мало думаете об угрозе, но теперь мы ее видим. Это заставляет людей думать. Война показала, что мы, латыши, – за безопасную страну", – добавил Левитс.
21 апреля Сейм Латвии поддержал во втором (окончательном) чтении поправки в закон о гражданстве, согласно которым лица, одобряющие военные или иные международно наказуемые преступления против другого демократического государства, могут быть лишены латвийского гражданства.
В тот же день Сейм Латвии единогласно признал российскую агрессию геноцидом украинского народа. Таким образом, действие обновленного закона о гражданстве будет распространяться на тех, кто поддерживает войну, развязанную Россией против Украины.