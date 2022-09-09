Премьер Польши 9 сентября прибудет в Киев

Он отметил, что информацию о визите опубликовали с задержкой из соображений безопасности.
По словам Мюллера, визит Моравецкого является "политическим сигналом Кремлю".
"Мы поддержим Украину в этой очень сложной ситуации. Мы считаем, что Россия нарушает все возможные международные стандарты. Защита Украины – это защита нашей безопасности", – сказал он.
Спикер сообщил, что в Киеве премьер-министр Польши проведет несколько встреч, будут обсуждаться вопросы, касающиеся геополитической ситуации и энергетического рынка, а также энергетической и военной безопасности.
Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя военную и гуманитарную помощь.
Дуда 9 июня заявил, что Польша уже передала Украине вооружение на $2 млрд. По словам министра обороны Алексея Резникова, Польша занимает второе место в мире по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.