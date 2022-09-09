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"У дружбы тоже бывают испытания". Найем рассказал о драках водителей, забастовках и очереди фур длиной 58 км на границе с Польшей

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Водители фур сутками стоят в очереди на границе с Польшей
Водители фур сутками стоят в очереди на границе с Польшей
Фото: suspilne.media

В настоящий момент в очереди на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" на украино-польской границе находятся 2437 машин, сообщил в Telegram 8 сентября заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

"У дружбы тоже бывают испытания. Продолжаем искать общий язык с польскими правительством и перевозчиками. Ситуация в течение августа дошла до критического предела. Кроме многочисленных локальных конфликтов и драк между водителями в очереди, уже неделю продолжается забастовка перевозчиков с польской стороны на пункте пропуска "Дорогуск – Ягодин", – рассказал он.

По данным заместителя главы Мининфраструктуры Украины, в очереди находится 2437 автомобилей, 6 сентября ее длина достигала уже 58 км.

Учитывая, что через пункт пропуска "Ягодин" выезжает почти 40% всего экспорта на польской границе, ситуация приводит к огромному ущербу, который, по данным таможни, составляет до 60 млн грн в сутки, добавил он.

Сейчас польские протестующие угрожают устроить подобные перекрытия дороги еще и в пунктах пропуска "Гребенне – Рава Русская" и "Медика – Шегини".

Найем рассказал, что и с украинской, и с польской стороны созданы антикризисные штабы, которые работают над проблемой и обмениваются предложениями.

Он отметил также, что увеличить пропускную способность пунктов удастся, если польская сторона перестанет учитывать пустые грузовики в количество оформленных за смену машин.

"Фактически они проезжают в разы быстрее, чем загруженные и без оформления. Оптимальным решением стало бы увеличение количества грузовиков, пересекающих границу, с 300 до 500 в сутки", – сказал заместитель министра инфраструктуры.

Также Украина, по словам Найема, в кратчайшие сроки готова подготовить и открыть для внеочередного выезда пустых грузовиков из Украины в Польшу пункты пропуска "Грушев – Будомеж", "Угринов – Долгобычев" и "Смольница – Кросценко".

"Нужно согласие и действия от польских коллег. Мы также готовы спланировать совместные шаги по возможности открытия к середине октября мест пересечения государственной границы "Нижанковичи – Мальховице" и "Варяж – Усьмеж" для временного выезда незагруженных автомобилей", – предложил он.

Как отметил в комментарии Общественному 6 сентября председатель регионального совета Ассоциации международных перевозчиков Украины Виктор Козак, больше всего претензий у дальнобойщиков к польскому фитосанитарному и ветеринарному контролю.

"Их (польских перевозчиков – "ГОРДОН") требованием стало то, чтобы пускать пустые польские автомобили, которые возвращаются из Украины после доставки груза обратно, вне очереди. Вторым требованием, их и нашим, является то, чтобы 24 часа работали их контролирующие службы ветеринарии и санконтроля", – добавил Козак.

ВИДЕО
Видео: Суспільне. Луцьк / YouTube
Контекст:

3 сентября Найем рассказал, что ситуация на украино-польской границе становится критической, а очередь грузовиков с украинской стороны достигла длины в 45 км (в то время как с польской стороны 5 км максимум).

"Главная причина этих очередей всем известна – это низкая эффективность работы польских служб, которые проводят фитосанитарный и ветеринарный контроль", – заявил Найем, добавив, что с начала полномасштабного вторжения России контроль на польской границе замедлился в несколько раз.

Международный пункт пропуска "Ягодин" 6 сентября оказался заблокирован из-за акции протеста польских дальнобойщиков со стороны автомагистрали Петркув – Трыбунальский – Дорогуск, ведущей к границе с Украиной. По состоянию на утро в очереди перед "Ягодином" находились 2600 грузовиков. Как рассказала Общественному пресс-секретарь Волынской таможни Валентина Черныш, в ночь с 5-го на 6 сентября на протяжении смены на выезд из Украины не оформили ни одного грузовика, пункт пропуска парализован, длина очереди с украинской стороны достигает 55 км.

По данным "Німецької хвилі", дальнобойщики проводят в очереди на границе по 7–10 дней.

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