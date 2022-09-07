Украина и Польша договорились построить маслопровод

У трубопровода будет два терминала Фото: minagro.gov.ua

В ближайшее время Украина и Польша создадут рабочую группу, целью которой станет разработка технических характеристик и условий строительства трубопровода и двух терминалов, рассказали участники соглашения.

"Последние полгода мы активно работали над наращиванием объема экспорта отечественной сельхозпродукции через общие пункты пропуска с Польской Республикой. Мы также работаем над сокращением очередей на украинско-польской границе", – отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.