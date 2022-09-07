Украина и Польша договорились построить маслопровод

В ближайшее время Украина и Польша создадут рабочую группу, целью которой станет разработка технических характеристик и условий строительства трубопровода и двух терминалов, рассказали участники соглашения.
"Последние полгода мы активно работали над наращиванием объема экспорта отечественной сельхозпродукции через общие пункты пропуска с Польской Республикой. Мы также работаем над сокращением очередей на украинско-польской границе", – отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.
До начала полномасштабного вторжения России в Украину растительное масло экспортировалось в 107 стран мира, а крупнейшие его потребители расположены в Европе (37%), Юго-Восточной Азии (29%) и Азии (14,9%).
Индия является одним из основных импортеров украинского подсолнечного масла. За прошлый отчетный год она импортировала из Украины более 800 тыс. тонн продукции, сообщало The Times of India. Импорт подсолнечного масла из Украины был приостановлен с апреля из-за блокады морских портов.