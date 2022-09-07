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Пограничники помешали контрабандистам отправить партию сигарет в Польшу с помощью беспилотников. Видео

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Для доставки товара через границу контрабандисты использовали самодельные беспилотники
Для доставки товара через границу контрабандисты использовали самодельные беспилотники
Фото: dpsu.gov.ua

Ночью 7 сентября сотрудники Львовского пограничного отряда пресекли попытку контрабандой отправить с беспилотниками в Польшу 3600 пачек сигарет, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

На окраине села Тернава, которое находится в 10 километрах от государственной границы, пограничники обнаружили группу мужчин, пытавшихся запустить в воздух четыре самодельных беспилотника. С их помощью они намеревались переправить в Польшу сигареты без акциза.

"Заметив наряд, контрабандисты покинули своих "птичек" и сбежали", – сообщают пограничники.

На месте происшествия пограничники также обнаружили внедорожник с прицепом, технику, с помощью которой запускали беспилотники, банковские карты, 4000 польских злотых и более 2000 гривен.

Как удалось установить пограничникам, несколько беспилотников все же пересекли границу.

"Они пролетели больше 10 километров над Польшей. Украинские пограничники сразу передали данные польским коллегам, которые на своей территории тоже нашли свертки с сигаретами. Впоследствии они сообщили, что задержали и мужчину, который вскоре прибыл за товаром", – рассказал офицер пресс-службы администрации Госпогранслужбы Иван Иванчук.

ВИДЕО
Видео: Державна прикордонна служба України
Теги: Украина, Польша, Госпогранслужба, пограничники, контрабанда, беспилотники, сигареты
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