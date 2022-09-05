"Снижение спроса". Польша закрывает программу обмена гривны на злотые для беженцев

До конца недели обмен можно совершить приблизительно в 100 отделениях банка PKO Bank Polski Фото: ЕРА

После начала широкомасштабного вторжения России Национальный банк Украины и НБП заключили соглашение о возможности обмена без комиссии по курсу регулятора в отделениях коммерческого Bank Polski для тех, кто укрывается в Польше от войны.

Выкупленные у него гривны польский Нацбанк обещал перепродать НБУ без наценки. В общей сложности сделка предусматривала выкуп до 10 млрд грн.

Согласно данным НБП, с момента запуска проекта (25 марта) им воспользовались примерно 80 тыс. человек, которые обменяли более 681 млн грн и получили чуть менее 93 млн злотых.

Программу закрывают из-за снижения спроса со стороны беженцев, все чаще пользующихся платежными карточками украинских коммерческих банков, проинформировали в НБП.