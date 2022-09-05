ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Польше отменили налог для украинских беженцев, работающих удаленно

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По оценкам властей, в Польше намерены остаться около 1 млн украинцев
По оценкам властей, в Польше намерены остаться около 1 млн украинцев
Фото: ЕРА

Правительство Польши отменило норму, по которой въехавшие в страну после 24 февраля и работавшие удаленно украинские беженцы должны были подать декларацию о доходах и начать платить налоги. Об этом сообщает money.pl.

По данным издания, польские власти отменили для украинцев наступление через три месяца после въезда обязательной отчетности и оплаты подоходного налога по месту жительства. Это позволяет беженцам выбирать, где они хотят платить, говорится в статье.

По оценкам властей, из почти 6 млн беженцев, которые пересекли границу с начала полномасштабного вторжения России в Украину, около 1 млн планируют остаться в стране. Те из них, кто сохранил дистанционную работу в Украине, до этого не имели налогового статуса в Польше и после 20 сентября должны были бы оформить статус резидента.

В связи с этим Министерство экономики Украины обратилось к налоговым органам стран Евросоюза с предложением отсрочить наступление налоговых обязательств для граждан Украины, которые спасаются там от российской агрессии. О положительном решении пока сообщила только Польша, пишет издание.

Контекст:

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на 5 сентября, более 6 млн украинцев находятся в странах ЕС, из них более 3 млн получили статус временной защиты.

По действующему законодательству Евросоюза, через три месяца (183 дня) пребывания под временной защитой украинцы становятся налоговыми резидентами принимающих стран и должны платить там налоги, в том числе с активов в Украине. При этом за ними сохраняются и налоговые обязательства на родине.

Теги: Украина, налоги, Польша, беженцы, война России против Украины, Евросоюз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что трахаешь мою жену". Dantes высмеял роман Дорофеевой с его другом Кацуриным (323563)
2
"Папины девочки, а мальчик похож на маму", "Какие милые". Ким показал жену, дочерей и сына (234013)
3
"Вы будете прокляты своей страной". Пугачева обратилась к Михалкову, вспомнив его фильм (165540)
4
Мать единственной дочери Владимира Кличко показала себя крупным планом (149983)
5
"Все разведки мира мне платят миллионы, а сегодня, вот х...рня, взяли и раскрыли". Макаревич высмеял внесение его в список "иноагентов" (130771)
6
"Очень красивая жена", "Мужчина, вам крупно повезло". Арестович сделал селфи на заправке со своей третьей женой (107422)
7
Перман о вернувшейся в РФ Пугачевой: Какая смелость и мудрость – молчать за рубежом и высказаться дома (83323)
8
"Медузы чуть не сдохли от восторга". Каминская снялась в бикини в полный рост. Фото (73650)
 
 
 
 