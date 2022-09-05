В Польше отменили налог для украинских беженцев, работающих удаленно

По данным издания, польские власти отменили для украинцев наступление через три месяца после въезда обязательной отчетности и оплаты подоходного налога по месту жительства. Это позволяет беженцам выбирать, где они хотят платить, говорится в статье.

По оценкам властей, из почти 6 млн беженцев, которые пересекли границу с начала полномасштабного вторжения России в Украину, около 1 млн планируют остаться в стране. Те из них, кто сохранил дистанционную работу в Украине, до этого не имели налогового статуса в Польше и после 20 сентября должны были бы оформить статус резидента.

В связи с этим Министерство экономики Украины обратилось к налоговым органам стран Евросоюза с предложением отсрочить наступление налоговых обязательств для граждан Украины, которые спасаются там от российской агрессии. О положительном решении пока сообщила только Польша, пишет издание.