Качиньский заявил, что у Польши есть только два союзника – Украина и Британия

Качиньский: Сейчас необходимо привести Украину к победе в этой войне Фото: EPA

"Времена меняются, и с этого времени, исходя из нашего опыта, мы видим, что имеем только двух союзников. Во-первых, это Украина. А второй наш союзник – это Британия", – заявил он.

По словам Качиньского, в новое время "Украина выиграет войну, а мы будем рядом с Украиной".

"Мир сложен, политика сложна, мы должны это осознавать. И в этом реальном мире сейчас необходимо привести Украину к победе в этой войне и чтобы она была закваской другой – еще большей и действительно нужной – победы для человечества", – добавил он.