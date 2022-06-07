Качиньский уйдет с поста вице-премьера Польши – глава канцелярии премьера

По словам Дворчика, "все указывает на то, что этот момент приближается".

"Он объявил, что это будет скоро. Точную дату я, конечно, не знаю", – заявил представитель правительства в эфире радио ZET.

Дворчик подчеркнул, что Качиньский "играл исключительную роль в последние месяцы".

"Я говорю о сфере безопасности, когда речь идет о войне в Украине или ситуации на польско-белорусской границе", – уточнил глава канцелярии, добавив, что вице-премьер также помогал находить общий язык "разным кругам внутри одного политического лагеря".

Дворчик сожалеет, что следствием отставки Качиньского "будет определенный пробел в этих сферах".