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Качиньский уйдет с поста вице-премьера Польши – глава канцелярии премьера

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Ярослав Качиньский покидает правительство Польши
Ярослав Качиньский покидает правительство Польши
Фото: EPA

Лидер правящей партии Польши “Право и справедливость” (PiS) Ярослав Качиньский вскоре покинет должность вице-премьера, сообщил 6 июня в эфире Radio Zet глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.

По словам Дворчика, "все указывает на то, что этот момент приближается".

"Он объявил, что это будет скоро. Точную дату я, конечно, не знаю", – заявил представитель правительства в эфире радио ZET.

Дворчик подчеркнул, что Качиньский "играл исключительную роль в последние месяцы".

"Я говорю о сфере безопасности, когда речь идет о войне в Украине или ситуации на польско-белорусской границе", – уточнил глава канцелярии, добавив, что вице-премьер также помогал находить общий язык "разным кругам внутри одного политического лагеря".

Дворчик сожалеет, что следствием отставки Качиньского "будет определенный пробел в этих сферах".

Контекст:

72-летний Качиньский – младший брат президента Польши Леха Качиньского, погибшего в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском. В 2006–2007 годах был премьер-министром страны. В действующее правительство Матеуша Маравецкого вошел в октябре 2020-го, занимает должность вице-премьера и возглавляет комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

В октябре 2021 года в интервью RMF FM Качиньский заявил, что покинет правительство, подчеркнув, что “пришел с определенными заданиями“, которые уже близки к реализации. Политик добавил, что “трудно иметь две работы” и он планирует сосредоточиться на руководстве партией PiS, которую будет возглавлять как минимум до 2025 года.

Теги: Польша, Ярослав Качиньский
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