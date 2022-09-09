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Сделан первый шаг для разрешения кризиса на украинско-польской границе – Найем

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Принятые меры должны стать первым шагом к разрешению кризиса на польской границе, считают в Мининфраструктуры
Принятые меры должны стать первым шагом к разрешению кризиса на польской границе, считают в Мининфраструктуры
Фото: EPA

Украинские и польские пограничные и таможенные службы договорились об открытии пункта пропуска "Устилуг – Зосин" для выезда пустых грузовиков, сообщил в Facebook замминистра инфраструктуры Украины Мустафа Найем. По его словам, это должно помочь разрешению транспортного кризиса на границе.

"Кризис на польской границе: первый шаг навстречу. Украинские и польские пограничные и таможенные службы достигли договоренности об открытии пункта пропуска "Устилуг – Зосин" для выезда пустых транспортных средств. Польских и украинских", – написал Найем. 

Он отметил, что этот пункт – самый близкий к переезду "Ягодин – Дорогуск" и внедрение режима выезда пустого транспорта в Устилуге должно привести к сокращению очередей в Ягодине.

"Надеемся, дружеский шаг украинских служб положит конец блокированию пунктов пропуска с польской стороны и поможет повысить эффективность работы фитосанитарных и ветеринарных служб Республики Польша", – отметил замминистра.

Режим пропуска пустых грузовиков на новых условиях начнет действовать 9 сентября в 8.00 по киевскому времени, уточнил Найем.

https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/pfbid02dNWiDaZnxFbdgLm9d767AQf7ZB6M3UCdQDZJKQctWoJE6yKy4ND2eW5rgina4VTcl

Контекст:

3 сентября Найем рассказал, что ситуация на украино-польской границе становится критической, а очередь грузовиков с украинской стороны достигла длины в 45 км (в то время как с польской стороны 5 км максимум). По данным "Німецької хвилі", дальнобойщики проводят в очереди на границе по 7–10 дней.

"Главная причина этих очередей – низкая эффективность работы польских служб, которые проводят фитосанитарный и ветеринарный контроль", – заявил Найем, добавив, что с начала полномасштабного вторжения России контроль на польской границе замедлился в несколько раз.

Международный пункт пропуска "Ягодин" 6 сентября оказался заблокирован из-за акции протеста польских дальнобойщиков со стороны автомагистрали Петркув –Трыбунальский – Дорогуск, ведущей к границе с Украиной. К 8 сентября в очереди на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" на украино-польской границе, по данным Найема, находилось 2437 машин, длина очереди достигала 58 км. 

Он отметил, что увеличить пропускную способность пунктов удастся, если польская сторона перестанет засчитывать пустые грузовики в количество оформленных за смену машин.

Теги: транспорт, Польша, Мустафа Найем, граница, Министерство инфраструктуры, дальнобойщики, блокирование, инфраструктура, грузоперевозки, грузовик
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