Сделан первый шаг для разрешения кризиса на украинско-польской границе – Найем

Принятые меры должны стать первым шагом к разрешению кризиса на польской границе, считают в Мининфраструктуры Фото: EPA

"Кризис на польской границе: первый шаг навстречу. Украинские и польские пограничные и таможенные службы достигли договоренности об открытии пункта пропуска "Устилуг – Зосин" для выезда пустых транспортных средств. Польских и украинских", – написал Найем.

Он отметил, что этот пункт – самый близкий к переезду "Ягодин – Дорогуск" и внедрение режима выезда пустого транспорта в Устилуге должно привести к сокращению очередей в Ягодине.

"Надеемся, дружеский шаг украинских служб положит конец блокированию пунктов пропуска с польской стороны и поможет повысить эффективность работы фитосанитарных и ветеринарных служб Республики Польша", – отметил замминистра.

Режим пропуска пустых грузовиков на новых условиях начнет действовать 9 сентября в 8.00 по киевскому времени, уточнил Найем.