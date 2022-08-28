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"Транспортный безвиз". Украина и Молдова отменили необходимости разрешений на международные грузовые перевозки

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Подписание протокола снимет риск остановки движения украинского экспорта, отмечают в Мининфраструктуры
Подписание протокола снимет риск остановки движения украинского экспорта, отмечают в Мининфраструктуры
Фото: depositphotos.com

С 1 сентября украинские перевозчики смогут ездить в Республику Молдова по новым упрощенным правилам – Украина и Молдова отменили друг для друга требование разрешений на международные грузовые перевозки. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина Украины 27 августа.

Команда Министерства инфраструктуры договорилась об этом с коллегами из Кишинева в канун Дня независимости Молдовы, который отмечается 27 августа.

"После подписания "транспортного безвиза" со странами Европейского союза Молдова оставалась единственным государством на наших границах, с которым не был полностью отменен разрешительный режим для украинских перевозчиков", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что учитывая большой объем грузов, который сейчас идет в сторону Молдовы, подписание двустороннего протокола снимет риск остановки движения украинского экспорта. 

Разрешительный режим будет сохранен для нерегулярных пассажирских перевозок (в следующем году стороны обменяются 2200 разрешениями) и для перевозок в или из третьих стран (Украина получит 10 000 разрешений на 2023 год).

"Двусторонняя отмена разрешений на международные грузовые перевозки, открытие несколько дней назад железнодорожного участка Березино – Басарабяска, не работавшего более 20 лет, — это отличные примеры сотрудничества в транспортной сфере, усиления взаимодействия между Украиной и Молдовой. Теперь наша задача – максимально использовать новые возможности для усиления экономик наших стран перед угрозами, которые несет российская военная агрессия и российская политика в целом", – заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Контекст:

Украина и Европейский союз 29 июня подписали соглашение о либерализации грузовых перевозок автомобильным транспортом, так называемый транспортный безвиз. Соглашение упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС. Срок соглашения составляет один год с возможностью пролонгации.

Теги: транспорт, Молдова, Министерство инфраструктуры, экспорт, Европейский союз, перевозки, Мининфраструктуры, грузоперевозки, Александр Кубраков
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