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В пункте пропуска "Краковец" завершили реконструкцию, появился новый автобусный терминал – Мининфраструктуры

Автобусное сообщение через новый автобусный терминал запущено в полночь с 16-го на 17 августа, подчеркнули в Мининфраструктуры
Автобусное сообщение через новый автобусный терминал запущено в полночь с 16-го на 17 августа, подчеркнули в Мининфраструктуры
Фото: Mustafa Nayyem / Facebook

16 августа запущена полноценная работа обновленного пункта пропуска "Краковец – Корчева" на границе Украины и Польши.

Об этом сообщается в Facebook Мининфраструктуры Украины.

Отмечается, что в рамках модернизации пункта пропуска обновлены полосы движения для легковых автомобилей и грузовиков, павильоны для таможенного и паспортного контроля, расширена подъездная трасса (А-4) возле пункта пропуска, а также возведен новый автобусный терминал, способный пропускать от 30 автобусов.

Автобусное сообщение через новый терминал запущено в полночь с 16-го на 17 августа, подчеркнули в ведомстве.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid022mewJjsN1FdKbUa78S1mWLjFMEbaa2tAC8AsjTC1aT5etJh8TndLXULtVwccgL3Pl

Замглавы Мининфраструктуры Мустафа Найем рассказал в Facebook, что коллеги из Польши "при каждой встрече стыдили и напоминали о многолетнем плане разделения в Краковце пассажирского и грузового участка".

"Тогда это казалось никому не нужным, кроме нас и перевозчиков. Прошло чуть больше полугода, и, несмотря на войну и нехватку ресурсов, нам удалось завершить эти работы. Весь пассажирский транспорт поедет отдельной полосой. Сейчас это один из путей уменьшения 10-20-километровых очередей на границах", – написал Найем.

https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/pfbid03PUdmfxhnFWdYttMtjyFRN5qAsf7N2epUF4XvsSz4qB5eygsDhBcLkSwoYUhaUxrl

Работы по обновлению пункта пропуска "Краковец – Корчева" были проведены в рамках межгосударственного проекта "Открытая граница", отметили в Мининфраструктуры.

Контекст:

Проект "Открытая граница" предусматривает ликвидацию узких мест на западной границе и улучшение логистики в направлении Украина – ЕС, сообщали в Мининфраструктуры 16 июня в Facebook.

20 июня в рамках этого проекта было открыто движение по обновленному пункту пропуска "Краковец – Корчева". Так, на первом этапе модернизации на пункте было увеличено количество полос для грузовиков с четырех до 10, а также были созданы дополнительные павильоны для таможенного и паспортного контроля.

Теги: транспорт, Украина, Польша, автомобили, Мустафа Найем, граница, таможня, паспорт, автобус, Мининфраструктуры, работа, очереди, грузовик, пассажиры, обновление
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