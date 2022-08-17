В пункте пропуска "Краковец" завершили реконструкцию, появился новый автобусный терминал – Мининфраструктуры

Об этом сообщается в Facebook Мининфраструктуры Украины.
Отмечается, что в рамках модернизации пункта пропуска обновлены полосы движения для легковых автомобилей и грузовиков, павильоны для таможенного и паспортного контроля, расширена подъездная трасса (А-4) возле пункта пропуска, а также возведен новый автобусный терминал, способный пропускать от 30 автобусов.
Автобусное сообщение через новый терминал запущено в полночь с 16-го на 17 августа, подчеркнули в ведомстве.
Замглавы Мининфраструктуры Мустафа Найем рассказал в Facebook, что коллеги из Польши "при каждой встрече стыдили и напоминали о многолетнем плане разделения в Краковце пассажирского и грузового участка".
"Тогда это казалось никому не нужным, кроме нас и перевозчиков. Прошло чуть больше полугода, и, несмотря на войну и нехватку ресурсов, нам удалось завершить эти работы. Весь пассажирский транспорт поедет отдельной полосой. Сейчас это один из путей уменьшения 10-20-километровых очередей на границах", – написал Найем.
Работы по обновлению пункта пропуска "Краковец – Корчева" были проведены в рамках межгосударственного проекта "Открытая граница", отметили в Мининфраструктуры.
Проект "Открытая граница" предусматривает ликвидацию узких мест на западной границе и улучшение логистики в направлении Украина – ЕС, сообщали в Мининфраструктуры 16 июня в Facebook.
20 июня в рамках этого проекта было открыто движение по обновленному пункту пропуска "Краковец – Корчева". Так, на первом этапе модернизации на пункте было увеличено количество полос для грузовиков с четырех до 10, а также были созданы дополнительные павильоны для таможенного и паспортного контроля.