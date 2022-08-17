В пункте пропуска "Краковец" завершили реконструкцию, появился новый автобусный терминал – Мининфраструктуры

Автобусное сообщение через новый автобусный терминал запущено в полночь с 16-го на 17 августа, подчеркнули в Мининфраструктуры Фото: Mustafa Nayyem / Facebook

Об этом сообщается в Facebook Мининфраструктуры Украины.

Отмечается, что в рамках модернизации пункта пропуска обновлены полосы движения для легковых автомобилей и грузовиков, павильоны для таможенного и паспортного контроля, расширена подъездная трасса (А-4) возле пункта пропуска, а также возведен новый автобусный терминал, способный пропускать от 30 автобусов.

Автобусное сообщение через новый терминал запущено в полночь с 16-го на 17 августа, подчеркнули в ведомстве.

Замглавы Мининфраструктуры Мустафа Найем рассказал в Facebook, что коллеги из Польши "при каждой встрече стыдили и напоминали о многолетнем плане разделения в Краковце пассажирского и грузового участка".

"Тогда это казалось никому не нужным, кроме нас и перевозчиков. Прошло чуть больше полугода, и, несмотря на войну и нехватку ресурсов, нам удалось завершить эти работы. Весь пассажирский транспорт поедет отдельной полосой. Сейчас это один из путей уменьшения 10-20-километровых очередей на границах", – написал Найем.

Работы по обновлению пункта пропуска "Краковец – Корчева" были проведены в рамках межгосударственного проекта "Открытая граница", отметили в Мининфраструктуры.