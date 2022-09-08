Страны Балтии и Польша с 19 сентября закроют въезд гражданам России

"Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы хотим существенно ограничить въезд граждан России, целью которых является туризм. Сегодня мы вместе с премьер-министрами Латвии, Литвы и Польши сделаем заявление по этому поводу. Мы уже оценили это как необходимое", – заявила премьер-министр Кая Каллас.
Рейнсалу отметил, что уже призывает граждан России не приезжать в Эстонию, добавив, что россиянам "здесь не рады".
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс пояснил на пресс-конференции, что с 19 сентября владельцы шенгенских виз, для которых целью поездки являются туризм, спорт, культура, не смогут въезжать в Эстонию.
Европейский союз приостановит действие соглашения с Россией, которое упрощает выдачу виз, но полный запрет на выдачу виз не будет введен, поскольку по этому поводу нет единодушия, заявил 31 августа в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
В то же время, Эстония, Финляндия, Литва, Латвия и Польша в совместном заявлении призвали "решительно сократить поток российских граждан в Европейский союз", писало агентство Reuters.
Сейчас визовые ограничения действуют только в отношении граждан РФ, которые включены в санкционные списки. Однако в связи с агрессией против Украины в Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.
Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств перестали это делать с некоторыми исключениями, подсчитали в "BBC News Україна". В частности, о введении ограничений на въезд россиян уже заявили Польша, Чехия, Эстония, Латвия и Литва.
Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают Германия, Франция, Венгрия, Кипр и Греция.