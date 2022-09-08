Страны Балтии и Польша с 19 сентября закроют въезд гражданам России

Рейнсалу призвал граждан России не приезжать в Эстонию, добавив, что им "здесь не рады" Фото: EPA

"Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы хотим существенно ограничить въезд граждан России, целью которых является туризм. Сегодня мы вместе с премьер-министрами Латвии, Литвы и Польши сделаем заявление по этому поводу. Мы уже оценили это как необходимое", – заявила премьер-министр Кая Каллас.

Рейнсалу отметил, что уже призывает граждан России не приезжать в Эстонию, добавив, что россиянам "здесь не рады".

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс пояснил на пресс-конференции, что с 19 сентября владельцы шенгенских виз, для которых целью поездки являются туризм, спорт, культура, не смогут въезжать в Эстонию.