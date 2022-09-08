Страны Балтии усложнят жизнь россиянам с шенгенскими визами

Попасть в страны Балтии даже с визами россиянам будет непросто Фото: depositphotos.com

Латвийский дипломат рассказал, что страны Балтии достигли договоренности о существенном ограничении пересечения границы гражданами Российской Федерации, имеющими шенгенские визы ЕС. Исключения предусмотрены, но их будет немного.

Baltijas valstis pan * kušas vienošanos b * tiski ierobe * ot robe * š * rsošanu Krievijas pilso * iem, kuriem ir Šengenas v * zas, pazi * ojis Latvijas * rlietu ministrs Edgars Rink * vi * s (JV). pic.twitter.com/4bmUXVY1pI — LTV Panor * ma (@ltvpanorama) September 7, 2022

По словам Ринкевичса, решения будут приниматься национальными правительствами в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно.