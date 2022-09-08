Страны Балтии усложнят жизнь россиянам с шенгенскими визами

Латвийский дипломат рассказал, что страны Балтии достигли договоренности о существенном ограничении пересечения границы гражданами Российской Федерации, имеющими шенгенские визы ЕС. Исключения предусмотрены, но их будет немного.
Baltijas valstis pan * kušas vienošanos b * tiski ierobe * ot robe * š * rsošanu Krievijas pilso * iem, kuriem ir Šengenas v * zas, pazi * ojis Latvijas * rlietu ministrs Edgars Rink * vi * s (JV). pic.twitter.com/4bmUXVY1pI— LTV Panor * ma (@ltvpanorama) September 7, 2022
По словам Ринкевичса, решения будут приниматься национальными правительствами в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно.
Европейский союз приостановит действие соглашения с Россией, которое упрощает выдачу виз, но полный запрет на выдачу виз не будет введен, поскольку по этому поводу нет единодушия, заявил 31 августа в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
В то же время, Эстония, Финляндия, Литва, Латвия и Польша в совместном заявлении призвали "решительно сократить поток российских граждан в Европейский союз".
Сейчас визовые ограничения действуют только в отношении граждан РФ, которые включены в санкционные списки. Однако в связи с агрессией против Украины в Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.
Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств перестали это делать с некоторыми исключениями, подсчитали в "BBC News Україна". В частности, о введении ограничений на въезд россиян уже заявили Польша, Чехия, Эстония, Латвия и Литва.
Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают Германия, Франция, Венгрия, Кипр и Греция.