Польша предложила странам Европы покупать у нее гаубицы Krab для ВСУ

Мариуш Блащак предложил европейским странам покупать у Варшавы гаубицы для Украины Фото: EPA

"Я представил предложение польской оружейной промышленности, особенно в отношении гаубиц Krab. Это предложение адресовано странам, особенно Западной Европе, которые могут хорошо инвестировать свои деньги, заказывая Krab для Украины", – сказал он.

По словам Блащака, деньги нужны для увеличения производственного потенциала компаний Польши Huta Stalowa Wola и всей Polska Grupa Zbrojeniowa.

Министр отметил, что с каждым годом этот потенциал становится больше благодаря заказам самой Украины и Министерства национальной обороны.