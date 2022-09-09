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Польша предложила странам Европы покупать у нее гаубицы Krab для ВСУ

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Мариуш Блащак предложил европейским странам покупать у Варшавы гаубицы для Украины
Мариуш Блащак предложил европейским странам покупать у Варшавы гаубицы для Украины
Фото: EPA

Министр обороны Польши Мариуш Блащак предложил странам Европы покупать у Варшавы гаубицы Krab для Вооруженных сил Украины. Об этом он заявил 8 сентября во время пятой встречи министров обороны на военной базе США Рамштайн в Германии, сообщило министерство национальной обороны Польши.

"Я представил предложение польской оружейной промышленности, особенно в отношении гаубиц Krab. Это предложение адресовано странам, особенно Западной Европе, которые могут хорошо инвестировать свои деньги, заказывая Krab для Украины", – сказал он.

По словам Блащака, деньги нужны для увеличения производственного потенциала компаний Польши Huta Stalowa Wola и всей Polska Grupa Zbrojeniowa.

Министр отметил, что с каждым годом этот потенциал становится больше благодаря заказам самой Украины и Министерства национальной обороны.

Контекст:

САУ Krab - это польская самоходная гаубица калибра 155 мм с длиной ствола 52 калибра, которая может поражать цели на расстоянии 40 км.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 17 августа опубликовал в Facebook видео, в котором показал работу польских Krab. В Генштабе отметили, что максимальная скорострельность этой современной самоходной гаубицы составляет шесть выстрелов в минуту.

Теги: Украина, Польша, оружие, ВСУ, Мариуш Блащак, гаубица, Рамштайн
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