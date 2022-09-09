Польша предложила странам Европы покупать у нее гаубицы Krab для ВСУ

"Я представил предложение польской оружейной промышленности, особенно в отношении гаубиц Krab. Это предложение адресовано странам, особенно Западной Европе, которые могут хорошо инвестировать свои деньги, заказывая Krab для Украины", – сказал он.
По словам Блащака, деньги нужны для увеличения производственного потенциала компаний Польши Huta Stalowa Wola и всей Polska Grupa Zbrojeniowa.
Министр отметил, что с каждым годом этот потенциал становится больше благодаря заказам самой Украины и Министерства национальной обороны.
САУ Krab - это польская самоходная гаубица калибра 155 мм с длиной ствола 52 калибра, которая может поражать цели на расстоянии 40 км.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 17 августа опубликовал в Facebook видео, в котором показал работу польских Krab. В Генштабе отметили, что максимальная скорострельность этой современной самоходной гаубицы составляет шесть выстрелов в минуту.