"На защите Донбасса от оккупантов". В Генштабе ВСУ показали работу польских САУ Krab

В Генштабе отметили, что максимальная скорострельность этой современной самоходной гаубицы составляет шесть выстрелов в минуту. При этом доступна стрельба сериями снарядов.

"Практическая скорострельность в боевых условиях, при которых экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, составляет два выстрела в минуту. Эти гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км", – говорится в сообщении.

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