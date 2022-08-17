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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"На защите Донбасса от оккупантов". В Генштабе ВСУ показали работу польских САУ Krab

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AHS Krab способны поражать цели на расстоянии до 40 км
AHS Krab способны поражать цели на расстоянии до 40 км
Фото: ЕРА

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 17 августа опубликовал в Facebook видео, в котором показал работу польских самоходных артиллерийских установок AHS Krab.

В Генштабе отметили, что максимальная скорострельность этой современной самоходной гаубицы составляет шесть выстрелов в минуту. При этом доступна стрельба сериями снарядов.

"Практическая скорострельность в боевых условиях, при которых экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, составляет два выстрела в минуту. Эти гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/902072121195539/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

AHS Krab – польская национальная САУ. При ее производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS-90, для шасси – южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder. Производителем AHS Krab является польский завод Huta Stalowa Wola.

В конце мая – начале июня польские СМИ, в частности Polskie Radio и Dziennik, сообщали, что Польша передала Украине 18 гаубиц Krab и намерена изготовить и продать еще несколько десятков.

7 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита на Huta Stalowa Wola объявил о подписании между Украиной и Польшей контракта о поставках оружия. Он отметил, что это "один из крупнейших, если не самый крупный", контракт на экспорт вооружений из Польши за последние 30 лет. В сообщении прямо не упоминались САУ Krab, но именно они были на фотографиях с завода, которыми пресс-служба Моравецкого проиллюстрировала новость о его визите.

9 июня министр обороны Украины Алексей Резников отчитался, что польские САУ Krab готовы к выполнению задач на фронте. По словам главы Минобороны, после орудий М777 и FH70САУ Caesar и М109А3 это пятый вид артиллерии калибра 155 мм, который удалось привлечь Украине.

29 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что САУ Krab "успешно работают на передовой".

Теги: Россия, Украина, Польша, оружие, артиллерия, война России против Украины
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