Министры финансов ЕС одобрили новый транш макрофинансовой помощи Украине на €5 млрд

Средства предназначены для поддержки социальной сферы страны (школ, больниц) в условиях вторжения России, пишет агентство со ссылкой на чешский минфин.
Кредит, обеспеченный гарантиями стран – членов ЕС, является частью общего пакета в €9 млрд, который был анонсирован в мае. Первый транш (€1 млрд) Украина получила в начале августа, говорится в сообщении.
Министр финансов Чехии Збынек Станюра, принимающий участие во встрече, рассказал, что судьба оставшейся части пакета будет определена на следующих саммитах. По его данным, эти €3 млрд могут быть разделены на кредиты или гранты, информирует Reuters.
О подготовке транша макрофинансовой помощи ЕС в размере €5 млрд Еврокомиссия объявила 7 сентября. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил президента ЕК Урсулу фон дер Ляйен за быстрое и своевременное решение и выразил надежду на столь же быстрое принятие предложения Европейским парламентом и Советом ЕС.
Кроме того, правительство начало политические консультации с лидерами ЕС по новой программе макрофинансовой помощи на 2023 год, отметил Шмыгаль. По его словам, Украине будет необходима поддержка в размере €12 млрд. За эти средства правительство сможет покрыть планируемый дефицит бюджета и обеспечить стабильность экономики.
По словам премьера, Украина в этом году уже получила $17,5 млрд финансовой помощи и до конца года ожидает получить от партнеров еще от $12 млрд до $16 млрд.