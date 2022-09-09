Министры финансов ЕС одобрили новый транш макрофинансовой помощи Украине на €5 млрд

Средства предназначены для поддержки социальной сферы страны (школ, больниц) в условиях вторжения России, пишет агентство со ссылкой на чешский минфин.

Кредит, обеспеченный гарантиями стран – членов ЕС, является частью общего пакета в €9 млрд, который был анонсирован в мае. Первый транш (€1 млрд) Украина получила в начале августа, говорится в сообщении.

Министр финансов Чехии Збынек Станюра, принимающий участие во встрече, рассказал, что судьба оставшейся части пакета будет определена на следующих саммитах. По его данным, эти €3 млрд могут быть разделены на кредиты или гранты, информирует Reuters.