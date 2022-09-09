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Министры финансов ЕС одобрили новый транш макрофинансовой помощи Украине на €5 млрд

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Саммит минфинов ЕС прошел в Праге
Саммит минфинов ЕС прошел в Праге
Фото: ЕРА

Выделение экономической помощи Украине в размере €5 млрд согласовали министры финансов стран Европейского союза на встрече в Праге (Чехия). Об этом 9 сентября сообщает Reuters.

Средства предназначены для поддержки социальной сферы страны (школ, больниц) в условиях вторжения России, пишет агентство со ссылкой на чешский минфин.

Кредит, обеспеченный гарантиями стран – членов ЕС, является частью общего пакета в €9 млрд, который был анонсирован в мае. Первый транш (1 млрд) Украина получила в начале августа, говорится в сообщении. 

Министр финансов Чехии Збынек Станюра, принимающий участие во встрече, рассказал, что судьба оставшейся части пакета будет определена на следующих саммитах. По его данным, эти €3 млрд могут быть разделены на кредиты или гранты, информирует Reuters.

Контекст:

О подготовке транша макрофинансовой помощи ЕС в размере €5 млрд Еврокомиссия объявила 7 сентября. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил президента ЕК Урсулу фон дер Ляйен за быстрое и своевременное решение и выразил надежду на столь же быстрое принятие предложения Европейским парламентом и Советом ЕС.

Кроме того, правительство начало политические консультации с лидерами ЕС по новой программе макрофинансовой помощи на 2023 год, отметил Шмыгаль. По его словам, Украине будет необходима поддержка в размере €12 млрд. За эти средства правительство сможет покрыть планируемый дефицит бюджета и обеспечить стабильность экономики.

По словам премьера, Украина в этом году уже получила $17,5 млрд финансовой помощи и до конца года ожидает получить от партнеров еще от $12 млрд до $16 млрд.

Теги: Украина, Чехия, Министерство финансов, Прага, война России против Украины, Евросоюз, макрофинансовая помощь
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