Шмыгаль: Украина получит €8 млрд макрофинансовой помощи от ЕС до конца года

Шмыгаль заявил, что правительство Украины начало консультации с лидерами ЕС по поводу финансовой помощи на следующий год Фото: kmu.gov.ua

"Мы разблокировали получение макрофинансовой помощи от ЕС в размере €8 млрд. Сегодня Еврокомиссия объявила о выделении €5 млрд. Еще €3 млрд ожидаем до конца этого года. Благодарен президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за быстрое и своевременное решение. Надеюсь на столь же быстрое принятие предложения Европейским парламентом и Советом ЕС", – заявил Шмыгаль.

Кроме того, правительство начало политические консультации с лидерами ЕС по новой программе макрофинансовой помощи на 2023 год, отметил Шмыгаль. По его словам, Украине будет необходима поддержка в размере €12 млрд. За эти средства правительство сможет покрыть планируемый дефицит бюджета и обеспечить стабильность экономики.

"Очень важно, чтобы это единство и поддержка Украины не уменьшались как в вопросах финансов и поставок оружия, так и в отношении интеграции Украины в Евросоюз и усиления санкций против России", – отметил глава правительства.