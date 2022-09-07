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Шмыгаль: Украина получит €8 млрд макрофинансовой помощи от ЕС до конца года

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Шмыгаль заявил, что правительство Украины начало консультации с лидерами ЕС по поводу финансовой помощи на следующий год
Шмыгаль заявил, что правительство Украины начало консультации с лидерами ЕС по поводу финансовой помощи на следующий год
Фото: kmu.gov.ua

Украина получит €8 млрд макрофинансовой помощи от Европейского союза до конца года. Об этом 7 сентября на заседании Кабинета Министров заявил глава правительства Денис Шмыгаль. Стенограмму обращения опубликовала пресс-служба КМУ.

"Мы разблокировали получение макрофинансовой помощи от ЕС в размере €8 млрд. Сегодня Еврокомиссия объявила о выделении €5 млрд. Еще €3 млрд ожидаем до конца этого года. Благодарен президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за быстрое и своевременное решение. Надеюсь на столь же быстрое принятие предложения Европейским парламентом и Советом ЕС", – заявил Шмыгаль.

Кроме того, правительство начало политические консультации с лидерами ЕС по новой программе макрофинансовой помощи на 2023 год, отметил Шмыгаль. По его словам, Украине будет необходима поддержка в размере €12 млрд. За эти средства правительство сможет покрыть планируемый дефицит бюджета и обеспечить стабильность экономики.

"Очень важно, чтобы это единство и поддержка Украины не уменьшались как в вопросах финансов и поставок оружия, так и в отношении интеграции Украины в Евросоюз и усиления санкций против России", – отметил глава правительства.

Контекст:

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина в этом году уже получила $17,5 млрд финансовой помощи и до конца года ожидает получить от партнеров еще от $12 млрд до $16 млрд.

Теги: Украина, Кабинет Министров, Еврокомиссия, экономика, бюджет, правительство, дефицит, Урсула фон дер Ляйен, финансы, Евросоюз, Денис Шмыгаль, ЕС
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