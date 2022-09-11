"Убегали так, что трусы забыли". Украинские военные показали позиции в Херсонской области, оставленные россиянами

Военнослужащие рассказывают о ситуации на их участках фронта, о том, как уничтожили российский вертолет, и показывают оставленные оккупантами позиции. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уточнила, что это позиции в Херсонской области.
"Убегали так, что трусы забыли", – отметил один из героев сюжета.
Кроме белья, на позициях оккупанты оставили боекомплект и шевроны, отмечают авторы видео.
Согласно сообщению 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, речь идет о достижениях этого подразделения.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Сейчас под оккупацией РФ находятся Автономная Республика Крым, отдельные регионы Донецкой и Луганской областей (с 2014 года), а также часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и еще часть Донецкой и Луганской областей, захваченные оккупантами после 24 февраля.
Глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщала, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям. 10 сентября она проинформировала, что продвижение защитников на разных участках южного фронта составляет от двух до нескольких десятков километров. Она не сообщала об освобожденных населенных пунктах, но отметила, что продвижение ВСУ на юге очевидно. Известно, что за этот период ВСУ освободили поселок Высокополье в Херсонской области.
9 сентября глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что США видят успехи Украины под Херсоном и "определенные успехи" – в Харьковской области.