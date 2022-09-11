"Убегали так, что трусы забыли". Украинские военные показали позиции в Херсонской области, оставленные россиянами

Военнослужащие рассказывают о ситуации на их участках фронта, о том, как уничтожили российский вертолет, и показывают оставленные оккупантами позиции. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уточнила, что это позиции в Херсонской области.

"Убегали так, что трусы забыли", – отметил один из героев сюжета.

Кроме белья, на позициях оккупанты оставили боекомплект и шевроны, отмечают авторы видео.

Согласно сообщению 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, речь идет о достижениях этого подразделения.