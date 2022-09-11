Оккупанты звереют из-за продвижения ВСУ на юге и начинают давить на местное население – Гуменюк

Гуменюк: Усиление давления на местное население – один из аспектов, из-за которого мы не сообщаем о направлениях нашего движения Фото: Media Center Ukraine / Facebook

Об этом глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в интервью "Радио НВ", вышедшем 9 сентября.

"Усиление давления на местное население – один из аспектов, из-за которого мы не сообщаем о направлениях нашего движения и действиях по освобождению населенных пунктов. Оккупанты звереют и начинают давить на местное население сильнее. Вводят очень жестокие методы полицейского государства, которым они подвержены: аресты, похищения людей, заставляют брать в руки оружие и занимать позиции на их территории", – сказала она.