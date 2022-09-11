ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты звереют из-за продвижения ВСУ на юге и начинают давить на местное население – Гуменюк

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гуменюк: Усиление давления на местное население один из аспектов, из-за которого мы не сообщаем о направлениях нашего движения
Гуменюк: Усиление давления на местное население – один из аспектов, из-за которого мы не сообщаем о направлениях нашего движения
Фото: Media Center Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска усиливают давление на местное население на юге Украины из-за контрнаступления Вооруженных сил, это одна из причин, почему операция проводится в условиях информационной тишины.

Об этом глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в интервью "Радио НВ", вышедшем 9 сентября.

"Усиление давления на местное население – один из аспектов, из-за которого мы не сообщаем о направлениях нашего движения и действиях по освобождению населенных пунктов. Оккупанты звереют и начинают давить на местное население сильнее. Вводят очень жестокие методы полицейского государства, которым они подвержены: аресты, похищения людей, заставляют брать в руки оружие и занимать позиции на их территории", – сказала она.

Контекст:

Гуменюк 29 августа сообщала, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям. 10 сентября она проинформировала, что продвижение защитников на разных участках южного фронта составляет от двух до нескольких десятков километров. Она не сообщала об освобожденных населенных пунктах. Известно, что за этот период ВСУ освободили поселок Высокополье в Херсонской области.

9 сентября глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что США видят успехи Украины под Херсоном и "определенные успехи" – в Харьковской области.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсонская область, война России против Украины, Наталья Гуменюк, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем
После смерти Елизаветы II Netflix приостановит съемки сериала "Корона"
После смерти Елизаветы II Netflix приостановит съемки сериала "Корона"
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине!
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине!
  После смерти Елизаветы II принц Уильям с женой получили новые титулы
  После смерти Елизаветы II принц Уильям с женой получили новые титулы
Официальный аккаунт Медвежонка Паддингтона выразил соболезнование в связи со смертью Елизаветы II
Официальный аккаунт Медвежонка Паддингтона выразил соболезнование в связи со смертью Елизаветы II
Общественное назвало самые распространенные ошибки участников нацотбора на "Евровидение 2023"
Общественное назвало самые распространенные ошибки участников нацотбора на "Евровидение 2023"
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Каменских снялась босой в прозрачном платье
Каменских снялась босой в прозрачном платье
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото
Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео
Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео
Осадчая рассказала, какое впечатление произвела на нее Елизавета II при встрече
Осадчая рассказала, какое впечатление произвела на нее Елизавета II при встрече
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля"
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем (145050)
2
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото (68037)
3
40-летняя Мейхер в тонком сарафане с кожаными бретелями показала вид спереди и сзади (48920)
4
Dantes о новом бойфренде своей жены Дорофеевой: Плюну ли Кацурину в лицо, когда увидимся? Зачем? Мы же все – взрослые люди (36771)
5
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля" (27017)
6
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone (18214)
7
"Очень красиво". 48-летняя Наталья Кличко показала, как поет в ванной. Видео (17901)
8
Данилко высказался о позиции Пугачевой относительно войны РФ против Украины (16986)
 
 
 
 