Оккупанты звереют из-за продвижения ВСУ на юге и начинают давить на местное население – Гуменюк

Об этом глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в интервью "Радио НВ", вышедшем 9 сентября.
"Усиление давления на местное население – один из аспектов, из-за которого мы не сообщаем о направлениях нашего движения и действиях по освобождению населенных пунктов. Оккупанты звереют и начинают давить на местное население сильнее. Вводят очень жестокие методы полицейского государства, которым они подвержены: аресты, похищения людей, заставляют брать в руки оружие и занимать позиции на их территории", – сказала она.
Гуменюк 29 августа сообщала, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям. 10 сентября она проинформировала, что продвижение защитников на разных участках южного фронта составляет от двух до нескольких десятков километров. Она не сообщала об освобожденных населенных пунктах. Известно, что за этот период ВСУ освободили поселок Высокополье в Херсонской области.
9 сентября глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что США видят успехи Украины под Херсоном и "определенные успехи" – в Харьковской области.