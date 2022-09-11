Войска РФ на юге перемещаются на другие рубежи обороны – ОК "Юг"

Об этом в интервью "Радио НВ", которое вышло 9 сентября, рассказала глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Журналистка упомянула об освобождении десятков населенных пунктов в Харьковской области (по последним данным, их уже более 40) и спросила, как на южном фронте отображается контрнаступление.

"Каждый фронт по своему колориту достаточно насыщен. Происходящее на одном фронте тесно связано с другим фронтом. Именно поэтому мы не объявляем об успехах, продолжаем военную операцию и открываем занавес только там, где успехи эти достаточно плотно закреплены", – отреагировала Гуменюк.

Она рассказала, что ВСУ улучшают свое положение на юге.

"Враг пытается удержаться на тех рубежах обороны, которые он себе обустраивал в течение длительного времени, но это очень плохо удается – ему приходится замерять глубину своей обороны. Он постепенно перемещается на другие эшелоны обороны, это не может не радовать. Наше продвижение очевидно. Это уже углубление в позиции вражеских войск от двух до нескольких десятков километров. Поэтому работа тяжелая, очень непростые бои продолжаются. Но они того стоят. И очень надеемся, что в ближайшее время мы сможем сообщить более широкий спектр новостей по этому поводу", – добавила Гуменюк.