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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ на юге перемещаются на другие рубежи обороны – ОК "Юг"

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Продвижение ВСУ на юге очевидно, отметила Гуменюк
Продвижение ВСУ на юге очевидно, отметила Гуменюк
Фото: 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка / Facebook

На юге Украины идут позиционные бои, российские оккупанты пытаются удержать рубежи обороны, которые они обустроили раньше, но им это не удается.

Об этом в интервью "Радио НВ", которое вышло 9 сентября, рассказала глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Журналистка упомянула об освобождении десятков населенных пунктов в Харьковской области (по последним данным, их уже более 40) и спросила, как на южном фронте отображается контрнаступление.

"Каждый фронт по своему колориту достаточно насыщен. Происходящее на одном фронте тесно связано с другим фронтом. Именно поэтому мы не объявляем об успехах, продолжаем военную операцию и открываем занавес только там, где успехи эти достаточно плотно закреплены", – отреагировала Гуменюк.

Она рассказала, что ВСУ улучшают свое положение на юге.

"Враг пытается удержаться на тех рубежах обороны, которые он себе обустраивал в течение длительного времени, но это очень плохо удается – ему приходится замерять глубину своей обороны. Он постепенно перемещается на другие эшелоны обороны, это не может не радовать. Наше продвижение очевидно. Это уже углубление в позиции вражеских войск от двух до нескольких десятков километров. Поэтому работа тяжелая, очень непростые бои продолжаются. Но они того стоят. И очень надеемся, что в ближайшее время мы сможем сообщить более широкий спектр новостей по этому поводу", – добавила Гуменюк.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Сейчас под оккупацией РФ находятся Автономная Республика Крым, отдельные регионы Донецкой и Луганской областей (с 2014 года), а также часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и еще часть Донецкой и Луганской областей, захваченные оккупантами после 24 февраля.

Гуменюк 29 августа сообщала, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям. 10 сентября она проинформировала, что продвижение защитников на разных участках южного фронта составляет от двух до нескольких десятков километров. Она не сообщала об освобожденных населенных пунктах. Известно, что за этот период ВСУ освободили поселок Высокополье в Херсонской области.

9 сентября глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что США видят успехи Украины под Херсоном и "определенные успехи" – в Харьковской области.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оборона, война России против Украины, Наталья Гуменюк, российские оккупанты, контрнаступление
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