Оккупанты на юге Украины хотят сложить оружие, пытаются договориться с ВСУ – Гуменюк

"Пытаются вести переговоры об условиях того, как они сложат оружие и перейдут под эгиду международного гуманитарного права", – отметила Гуменюк.
По ее словам, офицеры оккупационных подразделений получили задачу покинуть свои позиции любым доступным способом. В частности, российские военные могут вернуться в тыл или сложить оружие и "выйти из боевой игры".
"Есть уже такие определенные расшатывания и деморализация, настолько глубокие, что даже командование отдает себе отчет, что им дальше двигаться некуда", – подчеркнула Гуменюк.
Она уточнила, что россияне массово бросают свою технику и вооружение и эвакуируются на левый берег Днепра.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Гуменюк 29 августа сообщала, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям. 10 сентября она проинформировала, что продвижение защитников на разных участках южного фронта составляет от двух до нескольких десятков километров. Она не сообщала об освобожденных населенных пунктах. Известно, что за этот период ВСУ освободили поселок Высокополье в Херсонской области.
9 сентября глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что США видят успехи Украины под Херсоном.
11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией. Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов.