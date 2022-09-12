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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты на юге Украины хотят сложить оружие, пытаются договориться с ВСУ – Гуменюк

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По словам Гуменюк, россияне массово бросают свою технику и вооружение и эвакуируются на левый берег Днепра
По словам Гуменюк, россияне массово бросают свою технику и вооружение и эвакуируются на левый берег Днепра
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты на юге Украины пытаются договориться с ВСУ о сдаче оружия. Об этом 12 сентября в комментарии "24 каналу" заявила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Пытаются вести переговоры об условиях того, как они сложат оружие и перейдут под эгиду международного гуманитарного права", – отметила Гуменюк.

По ее словам, офицеры оккупационных подразделений получили задачу покинуть свои позиции любым доступным способом. В частности, российские военные могут вернуться в тыл или сложить оружие и "выйти из боевой игры".

"Есть уже такие определенные расшатывания и деморализация, настолько глубокие, что даже командование отдает себе отчет, что им дальше двигаться некуда", – подчеркнула Гуменюк.

Она уточнила, что россияне массово бросают свою технику и вооружение и эвакуируются на левый берег Днепра.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гуменюк 29 августа сообщала, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям. 10 сентября она проинформировала, что продвижение защитников на разных участках южного фронта составляет от двух до нескольких десятков километров. Она не сообщала об освобожденных населенных пунктах. Известно, что за этот период ВСУ освободили поселок Высокополье в Херсонской области.

9 сентября глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что США видят успехи Украины под Херсоном.

11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией. Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов.

Теги: Россия, Украина, переговоры, ВСУ, война России против Украины, Наталья Гуменюк, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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