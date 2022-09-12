Оккупанты на юге Украины хотят сложить оружие, пытаются договориться с ВСУ – Гуменюк

По словам Гуменюк, россияне массово бросают свою технику и вооружение и эвакуируются на левый берег Днепра Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Пытаются вести переговоры об условиях того, как они сложат оружие и перейдут под эгиду международного гуманитарного права", – отметила Гуменюк.

По ее словам, офицеры оккупационных подразделений получили задачу покинуть свои позиции любым доступным способом. В частности, российские военные могут вернуться в тыл или сложить оружие и "выйти из боевой игры".

"Есть уже такие определенные расшатывания и деморализация, настолько глубокие, что даже командование отдает себе отчет, что им дальше двигаться некуда", – подчеркнула Гуменюк.

Она уточнила, что россияне массово бросают свою технику и вооружение и эвакуируются на левый берег Днепра.

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