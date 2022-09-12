В Луганской области оккупанты перенесли псевдореферендум на неопределенный срок – глава ОВА

"Псевдореферендум, который планировалось провести 11 сентября, перенесен на неопределенный срок. Готовы голосовать даже 31 декабря. Мол, организовать его возможно исключительно в максимально безопасных условиях, что в настоящее время невозможно сделать из-за обстрелов украинских войск", – написал глава Луганской ОВА.

Также он напомнил, что за вчерашний день украинским военным удалось вытеснить российских оккупантов из более чем 20 городов и сел Украины.

"Авиация сил обороны нанесла восемь ударов – поражены взводный опорный пункт, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также один зенитный ракетный комплекс", – сказал он.