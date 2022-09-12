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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области оккупанты перенесли псевдореферендум на неопределенный срок – глава ОВА

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Оккупационные власти решили отложить проведение "референдума" в Луганской области
Оккупационные власти решили отложить проведение "референдума" в Луганской области
Фото: depositphotos.com

Оккупанты перенесли псевдореферендум, который они планировали провести 11 сентября, на неопределенный срок. Об этом 12 сентября сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Псевдореферендум, который планировалось провести 11 сентября, перенесен на неопределенный срок. Готовы голосовать даже 31 декабря. Мол, организовать его возможно исключительно в максимально безопасных условиях, что в настоящее время невозможно сделать из-за обстрелов украинских войск", – написал глава Луганской ОВА.

Также он напомнил, что за вчерашний день украинским военным удалось вытеснить российских оккупантов из более чем 20 городов и сел Украины.

"Авиация сил обороны нанесла восемь ударов – поражены взводный опорный пункт, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также один зенитный ракетный комплекс", – сказал он.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали часть территорий в ряде регионов. В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который она применяла в 2014 году с Крымом.

26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой. В Офисе президента Украины заявили, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа сказал, что любой псевдореферендум РФ в Украине будет "ударом по лицу международного сообщества". 7 августа он добавил, что если Россия проведет псевдореферендумы, то этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, референдум, Сергей Гайдай, война России против Украины, вторжение России в Украину
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