"Оккупанты оставляют целые арсеналы боеприпасов". СБУ опубликовала фото из освобожденного Изюма

В геолокации к фотографии указан Изюм.
"Наши защитники советуют начать это утро с Изюма. Говорят, полезно для здоровья. А вот российские оккупанты под давлением украинских воинов убегают так, что оставляют после себя целые арсеналы боеприпасов. Мы знаем, что с ними делать, и обязательно используем по назначению – против врага", – говорится в сообщении.
В СБУ подчеркнули, что украинские защитники идут дальше, и анонсировали "новые новости".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Изюм захватчики заблокировали в начале марта. С 6 марта продолжались интенсивные обстрелы города и авиаудары, вся инфраструктура города уничтожена, практически на 80% разрушена жилая застройка. Со 2 апреля город был полностью оккупирован.
О том, что украинские военные освобождают Изюм, в видеообращении вечером 11 сентября говорил президент Украины Владимир Зеленский.
11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.
Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе.
Также, по информации Генштаба ВСУ, украинские военные продвигаются на юге.
По данным Генштаба, 11 сентября ВСУ вытеснили российских оккупантов из более чем 20 населенных пунктов.