"Оккупанты оставляют целые арсеналы боеприпасов". СБУ опубликовала фото из освобожденного Изюма

СБУ: Наши защитники советуют начать это утро с Изюма Фото: Служба безпеки України / Facebook

В геолокации к фотографии указан Изюм.

"Наши защитники советуют начать это утро с Изюма. Говорят, полезно для здоровья. А вот российские оккупанты под давлением украинских воинов убегают так, что оставляют после себя целые арсеналы боеприпасов. Мы знаем, что с ними делать, и обязательно используем по назначению – против врага", – говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что украинские защитники идут дальше, и анонсировали "новые новости".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Изюм захватчики заблокировали в начале марта. С 6 марта продолжались интенсивные обстрелы города и авиаудары, вся инфраструктура города уничтожена, практически на 80% разрушена жилая застройка. Со 2 апреля город был полностью оккупирован.

О том, что украинские военные освобождают Изюм, в видеообращении вечером 11 сентября говорил президент Украины Владимир Зеленский.