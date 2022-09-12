Оккупанты ночью обстреляли Запорожье – ОГА

По предварительной информации, удар был нанесен зенитно-ракетным комплексом С-300. Четыре ракеты попали в технические здания одного из объектов инфраструктуры в окрестностях города.

"Вероятно, огонь осуществлен со стороны Васильевки. В результате обстрела пострадавших нет", – добавил Старух.

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