Оккупанты ночью обстреляли Запорожье – ОГА

По предварительной информации, удар был нанесен зенитно-ракетным комплексом С-300. Четыре ракеты попали в технические здания одного из объектов инфраструктуры в окрестностях города.
"Вероятно, огонь осуществлен со стороны Васильевки. В результате обстрела пострадавших нет", – добавил Старух.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.