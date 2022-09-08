В Запорожье вечером сработала ПВО, ВСУ спасли город от вражеского прилета – ОВА

Об этом в Facebook в 22.24 сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.

"Громкий звук, недавно слышимый в областном центре, – это результат работы противовоздушной обороны ВСУ. Наши защитники спасли нас от очередного вражеского прилета. Верим в Вооруженные силы Украины", – написал руководитель ОВА.

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