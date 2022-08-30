Враг ночью нанес ракетный удар по Запорожью – ОВА

"По предварительной информации, пострадавших нет. Пока не зафиксированы значительные разрушения на объектах инфраструктуры. Уточняются последствия удара", – говорится в сообщении.
Он призвал не пренебрегать правилами воздушной тревоги и неразглашения информации.
И.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев уточнил, что вражеские удары зафиксированы "на околицах одного из районов города".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но периодически бьют по нему ракетами, а также обстреливают из артиллерии населенные пункты области.