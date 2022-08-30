Враг ночью нанес ракетный удар по Запорожью – ОВА

По Запорожью в очередной раз ударили ракетами Фото: slovoidilo.ua

"По предварительной информации, пострадавших нет. Пока не зафиксированы значительные разрушения на объектах инфраструктуры. Уточняются последствия удара", – говорится в сообщении.

Он призвал не пренебрегать правилами воздушной тревоги и неразглашения информации.

И.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев уточнил, что вражеские удары зафиксированы "на околицах одного из районов города".

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