ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты бежали из Сватово, в городе остались только боевики "ЛНР" – Луганская ОГА

Россияне покинули город Сватово на фоне контрнаступления ВСУ
Россияне покинули город Сватово на фоне контрнаступления ВСУ
Фото: EPA

В ходе отступления российские войска спешно бросают свои позиции и бегут вглубь временно занятых территорий или на территорию РФ. В частности, россияне уже оставили Сватово Луганской области. Об этом сообщила Луганская ОГА, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ.

"В Луганской области российские военные с семьями покинули Сватово, остались только военнослужащие так называемой народной милиции из числа местных жителей", – говорится в сообщении.

Как отмечает ОГА, оккупационные власти подтверждают информацию о перемещении военных и коллаборантов вглубь Луганской области. По их данным, "часть едет транзитом на территорию России".

При этом никакие организационные меры по эвакуации оккупантами не организованы – каждый спасается самостоятельно.

"Отрицают они и любое нарушение ситуации безопасности. Впрочем, сообщают, что псевдореферендум, который планировалось провести 11 сентября, перенесен на неопределенный срок. Готовы голосовать даже 31 декабря. Мол, организовать его возможно исключительно в максимально безопасных условиях, что в настоящее время невозможно сделать из-за обстрелов украинских войск", – добавили в ОГА.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в своем Telegram опубликовал фото из села Куземовка Сватовского района. На снимке видна телебашня с украинским флагом на ней.

"Сватовский район ждет", – подписал Гайда фото.

Контекст:

После вторжения 24 февраля оккупанты пытались полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В регионе под контролем украинских военных оставались два села, сообщал Гайдай 17 июля. 13 августа он рассказал, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона. 6 сентября он отметил, что в результате наступления ВСУ продвинулись в Луганской области на несколько сотен метров.

10 сентября Гайдай на фоне контрнаступления ВСУ опубликовал пост, где вспомнил о Лисичанске и сколько работы необходимо для его восстановления.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Луганская область, война, Сватово, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, война России против Украины, ЛНР, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мимика огонь", "Очень красиво!" Каменских без макияжа спела перед камерой
"Мимика – огонь", "Очень красиво!" Каменских без макияжа спела перед камерой
"Грустно наблюдать", "Она теряет рассудок?" 64-летняя Мадонна показала лицо с усами, бородой и без бровей
"Грустно наблюдать", "Она теряет рассудок?" 64-летняя Мадонна показала лицо с усами, бородой и без бровей
Кардашян вышла в свет в прозрачном платье. Фото
Кардашян вышла в свет в прозрачном платье. Фото
"Влез в мою рубрику". Дорофеева показала селфи с новым бойфрендом
"Влез в мою рубрику". Дорофеева показала селфи с новым бойфрендом
Российские актеры украинского "Дизель Шоу" Писаренко и Никишин работают в РФ на круизном лайнере
Российские актеры украинского "Дизель Шоу" Писаренко и Никишин работают в РФ на круизном лайнере
"Приятная новость в нашей семье!" Горбунов побывал на свадьбе у своей племянницы
"Приятная новость в нашей семье!" Горбунов побывал на свадьбе у своей племянницы
"Думала: "Откопаюсь или умру под землей?" Жительница Бахмута поделилась историей с музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Думала: "Откопаюсь или умру под землей?" Жительница Бахмута поделилась историей с музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем
После смерти Елизаветы II Netflix приостановит съемки сериала "Корона"
После смерти Елизаветы II Netflix приостановит съемки сериала "Корона"
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине!
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине!
  После смерти Елизаветы II принц Уильям с женой получили новые титулы
  После смерти Елизаветы II принц Уильям с женой получили новые титулы
Официальный аккаунт Медвежонка Паддингтона выразил соболезнование в связи со смертью Елизаветы II
Официальный аккаунт Медвежонка Паддингтона выразил соболезнование в связи со смертью Елизаветы II
Общественное назвало самые распространенные ошибки участников нацотбора на "Евровидение 2023"
Общественное назвало самые распространенные ошибки участников нацотбора на "Евровидение 2023"
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем (258912)
2
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото (70843)
3
40-летняя Мейхер в тонком сарафане с кожаными бретелями показала вид спереди и сзади (51718)
4
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля" (28232)
5
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone (21067)
6
"Очень красиво". 48-летняя Наталья Кличко показала, как поет в ванной. Видео (18400)
7
Данилко высказался о позиции Пугачевой относительно войны РФ против Украины (17502)
8
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине! (7830)
 
 
 
 