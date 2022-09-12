Российские оккупанты бежали из Сватово, в городе остались только боевики "ЛНР" – Луганская ОГА

"В Луганской области российские военные с семьями покинули Сватово, остались только военнослужащие так называемой народной милиции из числа местных жителей", – говорится в сообщении.

Как отмечает ОГА, оккупационные власти подтверждают информацию о перемещении военных и коллаборантов вглубь Луганской области. По их данным, "часть едет транзитом на территорию России".

При этом никакие организационные меры по эвакуации оккупантами не организованы – каждый спасается самостоятельно.

"Отрицают они и любое нарушение ситуации безопасности. Впрочем, сообщают, что псевдореферендум, который планировалось провести 11 сентября, перенесен на неопределенный срок. Готовы голосовать даже 31 декабря. Мол, организовать его возможно исключительно в максимально безопасных условиях, что в настоящее время невозможно сделать из-за обстрелов украинских войск", – добавили в ОГА.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в своем Telegram опубликовал фото из села Куземовка Сватовского района. На снимке видна телебашня с украинским флагом на ней.

"Сватовский район ждет", – подписал Гайда фото.