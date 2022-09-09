"Сдавайтесь, или мы ликвидируем каждого". Партизаны Мелитополя обратились к местным коллаборантам

"Мелитополь – это наш, украинский город. Ни одна тварь, которая решила прислуживать "эрефии" [России] не будет спать спокойно. Юра Онищук, мы не закончили, новые окна в доме можешь не вставлять. Балицкий, Рогов, Данильченко и все остальные агитаторы псевдореферендума, у вас есть два варианта: сдавайтесь украинским силам, предоставляйте ценную информацию – и будете жить, или мы ликвидируем каждого. Оглядывайтесь и не спите спокойно", — сказали партизаны в обращении.

Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона на канале "1+1" 9 сентября подтвердил факты взрывов в домах трех коллаборантов из Мелитополя, произошедших в ночь на 8 сентября. Федоров сказал, что коллаборанты испуганы и хотят сотрудничать с украинскими спецслужбами.

"Они звонят и говорят: "Мы готовы делать все, что угодно, только передайте партизанам, чтобы они нас не трогали", — сказал Федоров.