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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Сдавайтесь, или мы ликвидируем каждого". Партизаны Мелитополя обратились к местным коллаборантам

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Листовки от партизан Мелитополя
Листовки от партизан Мелитополя
Фото: Іван Федоров / Telegram

Партизаны временно оккупированного Мелитополя (Запорожская область) записали видеообращение к местным коллаборантам и предателям, в котором призвали их сдаваться украинским спецслужбам. Обращение опубликовало 8 сентября издание "РИА Мелитополь" в Telegram.

"Мелитополь – это наш, украинский город. Ни одна тварь, которая решила прислуживать "эрефии" [России] не будет спать спокойно. Юра Онищук, мы не закончили, новые окна в доме можешь не вставлять. Балицкий, Рогов, Данильченко и все остальные агитаторы псевдореферендума, у вас есть два варианта: сдавайтесь украинским силам, предоставляйте ценную информацию – и будете жить, или мы ликвидируем каждого. Оглядывайтесь и не спите спокойно", — сказали партизаны в обращении.

Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона на канале "1+1" 9 сентября подтвердил факты взрывов в домах трех коллаборантов из Мелитополя, произошедших в ночь на 8 сентября. Федоров сказал, что коллаборанты испуганы и хотят сотрудничать с украинскими спецслужбами.

"Они звонят и говорят: "Мы готовы делать все, что угодно, только передайте партизанам, чтобы они нас не трогали", — сказал Федоров.

Контекст:

По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.

В ночь на 8 сентября в Мелитополе прозвучало несколько взрывов у домов местных коллаборантов, помогающих оккупантам готовить "референдум". Взрыв произошел возле дома коллаборанта Юрия Онищука, а также возле домов еще двух коллаборанток –  членов избирательной комиссии, агитирующих за "референдум".

Ранее Федоров сообщил о взрыве в штабе "Единой России" в Мелитополе, который произошел вечером 7 сентября.

Теги: Россия, Украина, взрыв, референдум, война, Мелитополь, партизаны, Запорожская область, спецслужбы, война России против Украины, обращение, мэр, Иван Федоров, коллаборационизм, россияне
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