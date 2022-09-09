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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты отказались от "псевдореферендума" 11 сентября в Мелитополе – мэр

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Оккупанты решили перенести проведение незаконного референдума
Оккупанты решили перенести проведение незаконного референдума
Фото: ЕРА

Российские оккупанты отказались от идеи проводить "псевдореферендум" 11 сентября в Мелитополе. Об этом на брифинге в медиацентре "Украина" 9 сентября, который транслировало в YouTube агентство "Укринформ", сообщил голова Мелитополя Иван Федоров.

"Весь мир слышал, что 11 сентября, в "единый день голосования", рашисты будут проводить фейковый референдум на территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей. Это не удалось. Референдума не будет", – сказал Федоров.

Он напомнил, что оккупанты пытались провести его в конце августа. Для этого был организован поквартирный опрос, чтобы понять, какая поддержка российской федерации со стороны гражданского населения.

"Сегодня они четко увидели, что есть меньше 10%, которые вообще согласились принимать участие в этом фейковом референдуме... После этого они отказались его проводить и говорят, что будет какой-то социологический опрос. Мы уже четко видим: того, что было в Крыму, не будет на наших территориях, а что они хотят сделать на наших территориях, об этом никто не знает", – отметил он.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой. В Офисе президента Украины заявили, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа сказал, что любой псевдореферендум РФ в Украине будет "ударом по лицу международного общества". 7 августа он добавил, что если Россия проведет псевдореферендумы, то этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром.

Теги: Россия, Украина, референдум, Мелитополь, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров, вторжение России в Украину
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