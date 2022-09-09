Оккупанты отказались от "псевдореферендума" 11 сентября в Мелитополе – мэр

"Весь мир слышал, что 11 сентября, в "единый день голосования", рашисты будут проводить фейковый референдум на территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей. Это не удалось. Референдума не будет", – сказал Федоров.

Он напомнил, что оккупанты пытались провести его в конце августа. Для этого был организован поквартирный опрос, чтобы понять, какая поддержка российской федерации со стороны гражданского населения.

"Сегодня они четко увидели, что есть меньше 10%, которые вообще согласились принимать участие в этом фейковом референдуме... После этого они отказались его проводить и говорят, что будет какой-то социологический опрос. Мы уже четко видим: того, что было в Крыму, не будет на наших территориях, а что они хотят сделать на наших территориях, об этом никто не знает", – отметил он.