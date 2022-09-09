Оккупанты отказались от "псевдореферендума" 11 сентября в Мелитополе – мэр

"Весь мир слышал, что 11 сентября, в "единый день голосования", рашисты будут проводить фейковый референдум на территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей. Это не удалось. Референдума не будет", – сказал Федоров.
Он напомнил, что оккупанты пытались провести его в конце августа. Для этого был организован поквартирный опрос, чтобы понять, какая поддержка российской федерации со стороны гражданского населения.
"Сегодня они четко увидели, что есть меньше 10%, которые вообще согласились принимать участие в этом фейковом референдуме... После этого они отказались его проводить и говорят, что будет какой-то социологический опрос. Мы уже четко видим: того, что было в Крыму, не будет на наших территориях, а что они хотят сделать на наших территориях, об этом никто не знает", – отметил он.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.
26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой. В Офисе президента Украины заявили, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа сказал, что любой псевдореферендум РФ в Украине будет "ударом по лицу международного общества". 7 августа он добавил, что если Россия проведет псевдореферендумы, то этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром.