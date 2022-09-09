Директор киевской школы, которую обвиняют в коллаборационизме, вышла под залог и сбежала из Украины

В начале июля генпрокуратура обвинила экс-директора в том, что она передавала россиянам информацию о местонахождении Вооруженных сил Украины и территориальной обороны, а также о государственных, политических и культурных деятелях Украины, выступающих против российской агрессии. В обмен на это россияне обещали женщине должность "министра образования" на временно оккупированных территориях Украины.

По сообщениям ТСН, в прошлом Душкина была фигуранткой нескольких скандалов. В частности, в 2020 году она "соревновалась за должность директора школы с угрозами, выламыванием замков и исчезновением важных документов". Коллеги Душкиной вспоминали, что она всегда говорила, что будет директором департамента образования Киева.

29 июля стало известно, что Душкину выпустили из-под ареста под залог в 500 тыс. грн. 7 сентября ее адвокат заявил в ходе судебного слушания, что его подзащитная уехала из Украины, сообщил сайт "Новости N".

Теперь прокуратура проверяет данные о том, пересекала ли она границу с Венгрией, сообщили источники “Украинской правды”. Сейчас прокурорами получено определение суда относительно принудительного привода Душкиной в связи с ее неявкой на судебные заседания.

"Обвиняемая будет объявлена в розыск и возвращен залог в доход государства", – добавили в прокуратуре.

Согласно санкции статьи о государственной измене, Душкиной грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.