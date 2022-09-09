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Директор киевской школы, которую обвиняют в коллаборационизме, вышла под залог и сбежала из Украины

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Экс-директор киевской гимназии передавала россиянам информацию о перемещении ВСУ
Экс-директор киевской гимназии передавала россиянам информацию о перемещении ВСУ
Фото: Алла Душкина / Facebook

Бывший директор киевской Печерской гимназии №75 Алла Душкина, которую прокуратура обвинила в государственной измене за сотрудничество с российскими оккупантами, вышла под залог и уехала из Украины. Об этом 8 сентября сообщила "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

В начале июля генпрокуратура обвинила экс-директора в том, что она передавала россиянам информацию о местонахождении Вооруженных сил Украины и территориальной обороны, а также о государственных, политических и культурных деятелях Украины, выступающих против российской агрессии. В обмен на это россияне обещали женщине должность "министра образования" на временно оккупированных территориях Украины.

По сообщениям ТСН, в прошлом Душкина была фигуранткой нескольких скандалов. В частности, в 2020 году она "соревновалась за должность директора школы с угрозами, выламыванием замков и исчезновением важных документов". Коллеги Душкиной вспоминали, что она всегда говорила, что будет директором департамента образования Киева.

29 июля стало известно, что Душкину выпустили из-под ареста под залог в 500 тыс. грн. 7 сентября ее адвокат заявил в ходе судебного слушания, что его подзащитная уехала из Украины, сообщил сайт "Новости N".

Теперь прокуратура проверяет данные о том, пересекала ли она границу с Венгрией, сообщили источники “Украинской правды”. Сейчас прокурорами получено определение суда относительно принудительного привода Душкиной в связи с ее неявкой на судебные заседания.

"Обвиняемая будет объявлена в розыск и возвращен залог в доход государства", – добавили в прокуратуре.

Согласно санкции статьи о государственной измене, Душкиной грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Контекст:

Согласно информации на Facebook-странице Аллы Душкиной, она заканчивала Киевский торгово-экономический университет и Киевский национально-педагогический университет имени Драгоманова. После того, как ушла с должности директора киевской Печерской гимназии №75, работала музыкальным продюсером в компании "Дети, мамы, папы". Последним местом работы Душкина указала общественную организацию "Жіночий рух "За майбутнє".

Теги: Киев, Украина, образование, прокуратура, арест, розыск, граница, угрозы, залог, ТСН, правоохранители, Генпрокуратура, скандал, школы, адвокат, Украинская правда, сотрудничество, заседание, измена, коллаборационизм, россияне
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